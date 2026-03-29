El Sigaltec acaricia el título de la salvación con un «castañazo» sobre la bocina

El Sigaltec firmó en Milladoiro una de esas victorias que dejan huella. El conjunto vilagarciano derrotó al Obradoiro Ames con una canasta sobre la bocina de Óscar Castaño, culminando una remontada inverosímil tras verse 15 puntos abajo en el último cuarto. Fue un triunfo de carácter, de fe y de identidad, de los que explican por qué este recién ascendido ha conseguido enganchar de nuevo a Vilagarcía con el baloncesto.

No fue, ni mucho menos, un partido brillante del equipo de Luis Gabín. Más bien todo lo contrario durante muchos minutos. El Obradoiro Ames impuso su físico, cargó el rebote ofensivo para disfrutar de numerosas segundas opciones y llevó el duelo al terreno que más le convenía. Al Sigaltec le costó correr, encontró muy pocas transiciones limpias y sufrió además el acierto exterior del rival, con Soneira como gran referencia ofensiva y auténtico quebradero de cabeza en el uno contra uno. Los compostelanos llegaron incluso a anotar un lanzamiento desde más allá del medio campo en una tarde en la que parecían tener el encuentro controlado.

El cuadro arousano, muy vigilado en sus principales generadores de puntos, atravesó por momentos una evidente crisis de identidad. Ya al descanso iba a remolque y el choque se le puso aún más cuesta arriba. El Obradoiro cerró el tercer cuarto con ventaja de 63-56 y, a falta de ocho minutos, elevó su renta hasta un preocupante 70-55 que parecía sentenciar el encuentro.

Pero ahí apareció el alma competitiva del Sigaltec. Gabín movió el partido desde el banquillo y la entrada de Pedro Sabugueiro activó la reacción. La defensa zonal, una 2-3 presionante que sembró dudas en el ataque local, cambió por completo el guion. El Obradoiro empezó a fallar, perdió claridad y el conjunto vilagarciano creció desde atrás, mejoró en el rebote y encontró situaciones para correr.

El excelente trabajo de Luis Gabín está muy cerca de lograr matemáticamente una permanencia soñada. / Iñaki Abella

También emergieron nombres propios decisivos. Kovac castigó desde el triple en el último cuarto, Óscar Castaño comenzó a gobernar el juego con puntos y asistencias y el Sigaltec fue creyendo en lo imposible. A 1.15 del final, un triple de Pedro Sabugueiro colocó el 78-81 y dio la vuelta al marcador. Cuando el Obradoiro volvió a ponerse por delante, Jorge Rodríguez respondió con el 82-83 a falta de 15 segundos. Parecía que aún quedaba otro giro de guion, porque los locales anotaron después una canasta afortunada bajo el aro para situar el 84-83 con solo cuatro segundos por jugarse.

Entonces llegó la jugada que ya forma parte de la temporada vilagarciana. Tras tiempo muerto, el balón acabó en manos de Óscar Castaño, que se sacó un tiro a una pierna, apoyándose en el tablero y pisando la línea de tres. Entró sobre la bocina. Y con él, la locura. En la pista y en la grada, donde cerca de 200 aficionados desplazados desde Vilagarcía empujaron al equipo hasta el final y celebraron una victoria de enorme valor.

La décima del curso deja al Sigaltec con la permanencia prácticamente en la mano, pero también sirve para poner en valor una campaña sobresaliente. La de un bloque recién ascendido, formado en un 95 por ciento por jugadores de Vilagarcía, muchos de ellos canteranos, y dirigido por un técnico como Luis Gabín que ha construido un equipo con sello propio, un auténtico equipo de autor. Uno que compite, emociona y ha devuelto la ilusión por el baloncesto a toda una ciudad.

Ficha del partido:

OBRADOIRO AMES: Baddini (8), Pinas (5), Qittane (16), Maseda (9), Mateo (7) –quinteto inicial– Cambón (3), Fuentes (9), Soneira (24), Huang (-), Sánchez (3) y Rodríguez (-).

SIGALTEC: Óscar Castaño (13), Pablo Fernández (15), Aarón Monteagudo (4), Miguel Gil (10), Álvaro Rodríguez (2) —quinteto inicial– Adrián Kovac (18), Mateo Bello (9), Raúl Santórum (-), Jorge Rodríguez (8) y Pedro Sabugueiro (6).

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PARCIALES POR CUARTOS: 22-19; 20-17 (42-38); 21-18 (63-56); 21-21 (84-85).