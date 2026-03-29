Fútbol
El Arosa tiene en el Somozas la posibilidad de reivindicar su jerarquía
Duelo por todo lo alto en A Lomba (17.00 horas), el Arosa defenderá su excelente momento de forma, amén de su coliderato, ante el Somozas, que llega ubicado en tercera posición aunque a 11 puntos de distancia.
Gonza Fernández tiene claro que «estamos con muchísima ilusión, sabíamos que era un proceso y que iba a ser difícil, yo le doy mucho valor a lo que están haciendo los jugadores. Para mi la palabra es ilusión».
Al Juventud de Cambados, ahora en puestos de descenso, le toca intentar cambiar el rumbo en Moaña ante el Alondras (12.00 horas), precisamente el último rival ante el que saborearon un triunfo.
En Preferente, el Villalonga recibe en San Pedro al Beluso (17.00 horas), duelo que es una oportunidad para los celestes de poner freno a tres derrotas consecutivos. El Umia buscará un alivio anímico a su situación en el campo del Moaña.
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