El Arosa asalta el liderato tras vencer al Somozas en un partido muy trabajado (1-0)

El Arosa ya manda. El conjunto arlequinado se impuso al Somozas en A Lomba en un partido espeso, muy trabajado y resuelto con paciencia e insistencia, con el punto de fortuna del único gol de la tarde, una propia puerta de Bruno Bellas en el minuto 76. Tres puntos de enorme valor para el cuadro de Gonza Fernández porque permiten a los vilagarcianos asaltar el liderato en una jornada clave.

No fue, eso sí, un triunfo brillante ni sencillo. Más bien todo lo contrario. El Somozas confirmó desde el inicio por qué está instalado en la zona noble de la categoría. El equipo visitante compareció en A Lomba con las ideas muy claras, bien armado en un bloque medio que cerró con acierto los caminos interiores del Arosa y que supo llevar el duelo a un terreno poco cómodo para los locales. Los arosistas tenían el balón, pero durante muchos minutos lo movieron sin profundidad ni capacidad de alterar el orden de su rival.

El choque tardó mucho en encenderse. En el primer tiempo predominó la contención, el rigor posicional y una sensación de atasco constante en el juego ofensivo del Arosa. Con Álex Rey actuando como referencia más adelantada, los locales apenas lograron inquietar de verdad en una acción a balón parado. Fue el propio atacante quien probó fortuna con una falta desde la frontal que se marchó fuera por muy poco.

De hecho, la ocasión más clara de los primeros 45 minutos llevó la firma del Somozas. Lucas Fanego se fabricó una jugada de mucho mérito dentro del área, protegiendo el balón, girándose con rapidez y plantándose ante Chema. El guardameta del Arosa respondió con una intervención decisiva.

Hasta el descanso el guion apenas varió. El Arosa monopolizaba la posesión, mantenía a su adversario lejos de su portería y trataba de encontrar una grieta que nunca aparecía. El Somozas, ordenado y cómodo, seguía controlando el escenario que más le interesaba. Al conjunto local le faltaba velocidad en la circulación y chispa en los últimos metros para traducir su dominio territorial en ocasiones.

Tras el intermedio llegaron algo más de ritmo y las primeras señales de que el partido podía inclinarse del lado arlequinado. El costado izquierdo empezó a convertirse en la vía más fértil del ataque local. Desde ahí nació una gran oportunidad, cuando Martín Diz recibió para activar el desmarque de Rivera. El atacante controló con el pecho y se perfiló en una posición inmejorable, pero su remate se marchó alto. Poco después, el propio Martín Diz volvió a agitar el duelo con un disparo cruzado.

El arlequinado Remeseiro presiona a un rival. / Noe Parga

Pero tampoco el Somozas se escondió. Su fortaleza competitiva volvió a aflorar en un córner rematado por encima del larguero. Gonza Fernández entendió que el encuentro pedía más colmillo y comenzó a mover el banquillo para refrescar piernas y aumentar la presión ofensiva.

La reacción del Arosa fue creciendo. Álex Rey encontró entonces más espacios y protagonizó dos acciones consecutivas que anunciaban el empuje final. En la primera, ganó la espalda de la defensa, cayó reclamando penalti, se rehízo y logró finalizar una jugada muy forzada. En la segunda estuvo todavía más cerca del gol con un remate cruzado al que Yago Domínguez respondió con una intervención providencial.

Parecía que el Somozas iba acercando el partido al desenlace que más le convenía. Sin embargo, el Arosa encontró premio cuando más apretaba. Una presión alta de los locales provocó el error visitante y, en medio de la confusión, Bruno Bellas terminó enviando el balón al fondo de su portería.

Con el 1-0, el Arosa tuvo por fin el duelo donde quería. El golpe afectó a un Somozas que hasta entonces se había mostrado firme. Los vilagarcianos pudieron incluso ampliar la ventaja en una llegada de Yoel Crespo por la derecha que acabó por encima del larguero. Ya en los últimos compases, la respuesta visitante se redujo a una falta alta antes del pitido final que se fue arriba.

No hubo alardes ni una exhibición ofensiva, pero sí madurez, paciencia y oficio para sacar adelante un partido grande. Y eso, a estas alturas, vale tanto como el liderato.

Ficha del partido:

1-0

AROSA: Chema, Susavila (Manu Fernández, min. 71), Pacheco, Samu Santos (Tapha, min. 67), Luis Castro, Javi Rey (Gabri Palmás, min. 58), Concheiro, Remeseiro, Martín Diz (Lombao, min. 67), Rivera (Yoel Crespo, min. 71) y Álex Rey.

SOMOZAS: Yago Domínguez, Ivi Guerrero, Kike Vidal (Asier, min. 26) (Mariña, min. 65), Joel López, Álex Cabarcos (Bruno, min. 63), Aldán (Dopico, min. 63), Óscar Varela, Javi Sanmartín, Iñaki Leonardo, Lucas Fanego y Cambón.

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GOLES: 1-0, min. 76: Bruno Bellas, en propia puerta.