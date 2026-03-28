Baloncesto | 3ª FEB
El Sigaltec no quiere confianzas ante un Obradoiro sin margen de error
El equipo de Luis Gabín visita al colista en Ames con la opción de dejar muy encarrilada su permanencia
El Sigaltec de Vilagarcía afronta mañana domingo en el pabellón municipal de Ames (17.00 horas) una cita de enorme valor clasificatorio ante el Obradoiro compostelano. El conjunto arousano comparece reforzado por su racha de tres victorias consecutivas, pero también advertido de que la condición de colista de su rival no admite relajación alguna. En juego estará la décima victoria del curso, un resultado que permitiría a los vilagarcianos acariciar la permanencia en Tercera FEB a falta de solo dos jornadas.
Luis Gabín tiene claro que el encuentro exigirá máxima concentración de principio a fin. «Es un equipo muy alto, con mucha envergadura. Nos obligará a jugar con mucho espacio cerca de la canasta. Tenemos que abrir el campo y estar acertados», advierte el técnico, que también pone el foco en el talento individual del Obradoiro. «Llegan con el agua al cuello y en dinámica negativa, pero sin presión pueden jugar muy bien».
Por ello, el entrenador del Sigaltec insiste en que su equipo debe imponer el tono competitivo desde el inicio: «Nos jugamos mucho y hay que hacérselo notar en cada acción». Gabín apela a la calma y a la madurez de los suyos para trasladar el partido a su terreno, castigar en defensa al rival y proteger bien su propia zona. «Llegamos en el mejor momento de la temporada, pero necesitamos cabeza fría para sacar este partido».
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