Pacheco: «La victoria en A Illa fue el punto de inflexión»

El Arosa culminó ante el Somozas la persecución al liderato en solitario. La victoria, sumada al empate del Compostela, ha supuesto que los de Gonza Fernández se hayan instalado en la primera plaza con ánimo de quedarse, eso sí, sin dejarse llevar por las euforias.

Carlos Pacheco, capitán y uno de los jugadores con más minutos de la plantilla, es una voz más que autorizado para pulsar el ambiente en el equipo. Deja claro a este respecto que «no vamos a sacar los pies del tiesto lo más mínimo. Lo que estamos haciendo tiene mucho mérito, pero aún no hemos conseguido nada».

Entiende el defensor arlequinado que la recuperación clasificatoria «forma parte de un proceso. Todo se basa en creer en el día a día. Los máximos responsables somos nosotros, cambiamos el pensamiento cuando peor estábamos y nos creímos de verdad aquello de lo que somos capaces».

Incluso tiene localizado Pacheco el punto de inflexión en el que el Arosa se reencontró consigo mismo y con sus posibilidades: «Para mí la victoria en A Illa en el último minuto nos cambió la manera de ver las cosas. Creo que nos creímos lo que realmente somos, sabíamos que el día a día era buenísimo. Los entrenamientos eran muy buenos y que al final iba a dar su fruto. Ganar allí en el último minuto fue un refuerzo enorme».

A la hora de analizar el liderato obtenido, el capitán del Arosa tiene grabado a fuego que la línea a seguir está marcada. Por ello afirma que «sinceramente, le doy tranquilidad a todo esto. Hace dos meses y medio era impensable. Tampoco éramos tan malos como alguna gente nos ponía. El fruto es el trabajo diario, los entrenamientos son muy buenos. La fortaleza se basa en el grupo y en su calidad humana. Todos remamos en la misma dirección y no podemos salirnos de esa mentalidad lo más mínimo».

Ni siquiera considera a priori Pacheco como trascendental el duelo ante el Compostela que tendrá lugar en A Lomba. «De momento solo podemos pensar en el Villalbés. Tenemos una semana de tres partidos y no podemos pensar en otra cosa que no sea en el jueves. Ya se verá como están ellos y como estamos nosotros cuando toque, pero ahora solo tenemos el pensamiento puesto en el siguiente partido».

Noticias relacionadas

No se olvidó de agradecer el apoyo de la afición. «Es de otra categoría y un auténtico patrimonio de este club», apuntó Pacheco. En este orden, el club facilitará nuevamente dos invitaciones a cada socio para recibir el jueves al Villalbés (12.00 horas). Las entradas se pueden recoger hasta el miércoles en la oficina del Arosa. n