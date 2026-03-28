El Mariscos Antón Cortegada se juega ante el Gijón garantizarse su billete para el play off

El Mariscos Antón Cortegada afronta esta tarde en el pabellón Sara Gómez una cita de enorme trascendencia para su temporada. El conjunto vilagarciano recibe al Siroko Gijón a partir de las 19.30 horas con la posibilidad de asegurar su objetivo de instalarse entre los cuatro primeros clasificados de la Liga Femenina 2. Un triunfo permitiría a las arousanas confirmar por segunda campaña consecutiva su presencia en las eliminatorias de play off de ascenso.

El equipo entrenado por Manu Santos llega al encuentro tras su revés del pasado fin de semana en la pista del Mataró, un tropiezo que aplazó la opción de cerrar de forma definitiva su clasificación, pero que no altera el valor de la oportunidad que se le presenta ahora ante su público. El Cortegada sigue dependiendo de sí mismo en este tramo decisivo del campeonato y sabe que dar el paso en casa tendría un valor añadido, tanto por lo deportivo como por lo simbólico, a falta de apenas dos jornadas para el cierre de la fase regular.

Pese a la diferencia clasificatoria entre ambos conjuntos, en el vestuario vilagarciano nadie espera una tarde cómoda. Desde el cuerpo técnico se insiste en que el Siroko Gijón cuenta con más recursos de los que refleja su posición en la tabla. El conjunto asturiano dispone de varias jugadoras con capacidad para asumir puntos y castigar cualquier concesión defensiva, empezando por Merissah Russell, una de las referencias ofensivas más destacadas de la competición. Junto a ella, el bloque gijonés reúne talento exterior, presencia interior y suficientes argumentos para exigir la mejor versión del Cortegada.

En ese escenario, la clave para las locales pasará por recuperar solidez atrás, manejar el ritmo del encuentro y hacerse fuertes en un Sara Gómez que debe empujar en una de las tardes importantes del curso. Todo ello, además, en una semana en la que el conjunto vilagarciano ha tenido que convivir con algunas molestias físicas en parte de su plantilla.

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Con el premio del play off al alcance de la mano, el partido se presenta como una auténtica prueba de madurez para un Mariscos Antón Cortegada que quiere convertir su pista en el lugar donde certificar otro hito en su crecimiento competitivo.