El Mariscos Antón Cortegada firma el billete para el play off de ascenso

El Mariscos Antón Cortegada volverá a pelear por el ascenso a Liga Challenge. El conjunto vilagarciano selló ayer su clasificación para las eliminatorias tras imponerse al Siroko Gijón (88-70) en el pabellón Sara Gómez en un partido de dos caras, de sufrimiento inicial y reacción rotunda tras el descanso, resuelto con el carácter de un equipo que supo levantarse cuando más incómodo estaba sobre la pista.

El arranque del encuentro estuvo lejos de lo esperado para las de Manu Santos. Demasiado precipitadas y con evidente ansiedad, las locales permitieron a su rival castigar cada desajuste y cada pérdida. El Siroko Gijón encontró así la manera de asentarse en el partido y de abrir una brecha significativa ya en el primer cuarto, con un 16-24 que reflejaba con claridad las dificultades del Cortegada. Buena parte de los problemas locales llevaban además el nombre de Russell, máxima anotadora de la competición, convertida en un quebradero de cabeza constante para la defensa arousana.

Pese a ello, el equipo vilagarciano fue encontrando poco a poco el camino de vuelta al partido. El trabajo de Ezumah y Angulo cerca de los tableros dio aire a un Cortegada que trataba de recuperar sensaciones, competir mejor cada posesión y no dejar escapar un choque de tanta trascendencia. Aun así, la inspiración de Russell siguió marcando diferencias antes del descanso. Sus 17 puntos hasta el intermedio ayudaron a sostener al cuadro asturiano, que se fue por delante a vestuarios con un ajustado 45-47.

Iversen en una situación ofensiva. / Noe Parga

El momento crítico llegó con el 47-54, cuando el encuentro parecía inclinarse peligrosamente hacia el lado visitante. Pero ahí emergió el Cortegada que quería ser. Con Cristina Loureiro al mando, aportando pausa, talento y liderazgo, el conjunto vilagarciano cambió por completo el guion del choque. En apenas seis minutos firmó un demoledor parcial de 21-2 para pasar del 47-54 al 68-56 y dejar al Siroko Gijón sin respuesta. Fue el tramo decisivo del partido, construido desde una defensa mucho más agresiva, mayor energía en cada acción y un dominio absoluto del rebote.

Con el partido ya encarrilado, los últimos minutos se convirtieron en una cuenta atrás hacia una nueva celebración en el Sara Gómez. La afición acompañó con sus aplausos a un equipo que, por segundo año consecutivo, consigue meterse en la pelea por el ascenso. Un premio al esfuerzo, a la capacidad de reacción y a la ambición de un Cortegada que vuelve a situarse entre los aspirantes.

Ficha del partido:

MARISCOS ANTÓN CORTEGADA: Chris Ezumah (22), Cris Loureiro (24), Blanca Manivesa (7), Lucía Carabán (3), Gara Jorge (14) –quinteto inicial– Ellen Iversen (6), Adriana Martínez (-), María Angulo (8), Inés Yubero (-), Teresa Cabello (-) y Damaris Rodríguez (4).

SIROKO GIJÓN: Lisa Tesson (9), Lucía García (4), Anna Dénes (6), Merissah Russel (27), Sofía Hamidi (15) –quinteto inicial– Carla Yuste (-), Mara Cortés (-), Sofía Llanos (9) y Llum Hueso (-).

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PARCIALES POR CUARTOS: 22-24; 23-23 (45-47); 23-11 (68-58); 20-12 (88-70).