Baloncesto
Manu Santos: «Al recuperar efectivos tuvimos más consistencia»
A falta de dos jornadas para la conclusión de la liga regular, el Mariscos Antón Cortegada ya mira hacia adelante con la intención de finalizar en la segunda plaza, algo que le daría la posibilidad de disputar la primera eliminatoria disputando el partido de vuelta en el Sara Gómez.
Manu Santos, técnico de las vilagarcianas, celebra el éxito alcanzado en una temporada que fue más accidentada de lo previsto: «La pretemporada fue abrupta. Tuvimos algo de falta de consistencia porque tuvimos que reiniciar el proceso con la llegada de las jugadoras que fueron incorporándose».
Añade el técnico que el equipo encontró la velocidad crucero para las 17 victorias actuales con el paso del tiempo: «En diciembre y enero tuvimos lesiones largas de Marta y María, además de la marcha de Maira Horford. Con la recuperación de efectivos, y la llegada de Ellen Iversen, volvimos a tener más consistencia en los entrenamientos. En estas últimas semanas volvimos a tener problemas de lesiones, pero conseguimos sacar estas victorias que nos meten en play off».
A las vilagarcianas le toca reanudar la competición el 11 de abril en la cancha del Ibaizábal, rival con el que mantiene un triple empate que completa el León. n
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