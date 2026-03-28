Rugby - Liga Gallega
Os Ingleses celebra el histórico ascenso a División de Honor B
Se impusieron al Vigo por 46-28 en el partido de vuelta de la semifinal y se asegura el pasaporte a la segunda categoría del rugby nacional
Os Ingleses Rugby Club culminó una tarde para el recuerdo en Fontecarmoa y selló su ascenso a División de Honor B tras imponerse al Vigo por 46-28 en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Liga Gallega sénior. El conjunto vilagarciano, que defendía los cinco puntos de renta logrados en la ida, no solo protegió su ventaja, sino que volvió a mostrarse superior para confirmar un salto histórico para el club y para el deporte local.
El ambiente en el estadio estuvo a la altura de una cita señalada. La afición respondió para acompañar al equipo en un encuentro decisivo y Os Ingleses no tardó en transmitir sobre el césped que no estaba dispuesto a dejar escapar la oportunidad. El equipo de David Lema salió con firmeza, intensidad y la tensión competitiva necesaria para marcar territorio desde el inicio. Ese arranque le permitió ponerse pronto por delante, abrir brecha y manejar el choque con autoridad.
El técnico vilagarciano explicó al término del encuentro que la sensación desde el principio era que su equipo estaba por encima del rival. «Empezamos muy bien. La idea general era que éramos superiores. Lo importante es que los jugadores estuviesen sueltos». Lema destacó también que los suyos comparecieron «enchufados y con la tensión necesaria» y subrayó el peso que tuvo la melé en el desarrollo del encuentro. «Fuimos muy superiores en melé. Con los cambios el equipo dio incluso un punto más».
Os Ingleses encarriló pronto el duelo y, pese a algunos ensayos del Vigo, nunca dio la impresión de perder el control de la eliminatoria. «La clave estuvo en la tranquilidad, en la melé muy superiores y se vio un partido muy dinámico con ensayos muy bonitos», resumió el entrenador, satisfecho con la imagen ofrecida por su equipo en una jornada que ya forma parte de la historia del club.
Con el ascenso asegurado, la celebración se desató en Fontecarmoa. «Es una pasada. Para un club de un sitio como Vilagarcía, sin universidad, sin dinero, el poder ir a medirnos a División de Honor B es un reto terrible», señaló Lema. Os Ingleses afrontará ahora la última eliminatoria por el título con la tranquilidad del deber cumplido y con el ascenso ya en el bolsillo.
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