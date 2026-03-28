El Céltiga, en su centenario, visita al Lugo B en A Cheda con bajas y un reto por delante

El Céltiga, precisamente en el día que celebra su centenario, se desplaza al campo de A Cheda para medirse al Lugo B (16.30 horas). Un desplazamiento que coge a los de Luis Carro mermados en lo físico y en el número de efectivos.

Después de tres semanas sin ganar, los de A Illa confían en cambiar la inercia. «Tenemos que adaptarnos a un campo complicado y ante un rival que allí es bastante dominador. Es de una exigencia muy alta para nosotros en cuanto a ritmo», apuntó el técnico sobre un Lugo B que, con un punto por delante en la tabla, se ha convertido en un rival a batir para seguir manteniendo contacto con la zona noble.

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Por otro lado, cabe recordar que a las 19.30 horas comenzarán en el Auditorio de A Illa los actos por el centenario de la entidad.