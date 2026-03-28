Balonmano / División de Plata Femenina
El Asmubal despide el curso en Coirón ante el Sanse madrileño
Meaño
Antepenúltima jornada con el Inelsa Solar meañés recibiendo hoy (18.00 horas) en Coirón, con entrada libre, al Sanse madrileño.
Los dos equipos llegan en terreno de nadie, sin apenas más objetivo que disputarse la honrilla de la victoria y, a lo sumo, pelear por una quinta plaza que por ahora es del Sanse, con cinco puntos de ventaja sobre las meañesas, aunque estas con un partido menos.
Por su parte, en competición autonómica, para la liga hasta después de Semana Santa. En Primera al Rasu le quedarán por delante dos jornadas, y en Segunda tres.
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