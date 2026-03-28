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El Asmubal despide el curso en Coirón ante el Sanse madrileño

Las verdes disputan su último partido como locales de la temporada.

Las verdes disputan su último partido como locales de la temporada. / Iñaki Abella

Tino Hermida

Meaño

Antepenúltima jornada con el Inelsa Solar meañés recibiendo hoy (18.00 horas) en Coirón, con entrada libre, al Sanse madrileño.

Los dos equipos llegan en terreno de nadie, sin apenas más objetivo que disputarse la honrilla de la victoria y, a lo sumo, pelear por una quinta plaza que por ahora es del Sanse, con cinco puntos de ventaja sobre las meañesas, aunque estas con un partido menos.

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Por su parte, en competición autonómica, para la liga hasta después de Semana Santa. En Primera al Rasu le quedarán por delante dos jornadas, y en Segunda tres.

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