El Céltiga cumple cien años de vida y de vínculo con la sociedad de A Illa

Nació en marzo de 1926 de la mano de un profesor que estaba asentado en el municipio y que decidió ponerle el nombre de Céltiga. El equipo de fútbol de A Illa y la institución más antigua del municipio cumple mañana su centenario, cien años en los que la entidad no solo ha vivido para el fútbol, sino que ha sido el lugar de formación de decenas de generaciones de isleños y de un buen número de «foráneos». El de mañana, que se celebrará a las 19.30 horas en las dependencias del Auditorio Municipal, será el primero de muchos, ya que este 2026 va a estar marcado por las actividades que ha diseñado la directiva del club, presidida por José Ricardo Dios, para los próximos meses.

Durante el acto que se celebrará en el Auditorio, al que están invitados todos los vecinos del municipio y los diferentes colectivos y entidades, se hablará de estos cien años que han pasado y se irán nombrando algunos de los actos en los que están trabajando.

Una de las grandes novedades, explica Álex Zels, miembro de la directiva del Céltiga, es la presentación del himno del Centenario del Céltiga. El himno ha sido escrito y producido por Víctor García con las voces de Uxía y Sonia Lebedinsky, canción que también incluirá un vídeo de Adrián Barreiro que se proyectará en el Auditorio.

Otra de las cuestiones que se va a dar a conocer es la camiseta del Centenario, una camiseta que tendrá un solo uso, en el encuentro que enfrentará al Céltiga con el Alondras, partido que se disputará el próximo 5 de abril en el Salvador Otero.

Zels insiste en que «el acto es para todo el pueblo de A Illa; somos la entidad más antigua, por delante incluso de la Cofradía, por eso no queremos que estos actos sean solo para el Céltiga, sino que queremos celebrarlo con toda la gente del municipio».

Otra de las cuestiones que se podrá ver en el Auditorio es la exposición gráfica que elaboró Alejandro García coincidiendo con el 90 aniversario de la entidad. A esa muestra, que ya estuvo presente en el Centro de Interpretación da Conserva, se han sumado imágenes de los equipos que ha formado el Céltiga en los últimos diez años para completarla. Por último, también se espera que estén presentes todos los presidentes de la entidad de los últimos años en el acto.

Lo que está claro es que el acto va a resultar multitudinario, ya que el Céltiga es una de las entidades más representativas del municipio y por sus categorías inferiores y por el primer equipo han pasado prácticamente todos los habitantes del municipio.

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El primer equipo jugará al día siguiente en Lugo ante el filial lucense buscando exprimir las opciones que todavía mantiene de colarse en puestos de play off de ascenso, un logro que resultaría histórico para un club pequeño como es el isleño y que sería la culminación perfecta al año del centenario.