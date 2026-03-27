La arena de A Concha se convierte en terreno de juego

Vilagarcía será la cuna del fútbol playa en Galicia. Así de contundente se mostró ayer el vicepresidente de la Federación Galega de Fútbol, José Manuel Fernández en la presentación del I Torneo de Fútbol Praia que se va a desarrollar en la playa de A Concha-Compostela del 2 al 5 de abril. El responsable federativo agradeció al Concello su colaboración y la puesta a disposición de las instalaciones existentes en el arenal.

En el acto, celebrado a pie de una de las porterías de los dos campos habilitados en el arenal, estaban presentes el concejal de Deportes, Carlos Coira; el presidente del club Talitrus FP de Vilagarcía y organizador del evento, Luis Treviño; y el director deportivo de la Federación, Francisco Carrilo. El torneo incluye a las categorías base, cada una de las cuales contará con ocho equipos destinándole a la competición una jornada completa por categorías. En total, participarán en la competición unos 250 jugadores.

Además, la Federación también desarrollará una jornada de convivencia el próximo lunes en la que tomarán parte otros 125 deportistas. En este caso, las actividades se realizarán solo en horario de mañana, entre las 10.00 y las 13.00 horas. Será una competición inclusiva con la participación de los equipos compuestos por personas con diversidad funcional del Celta de Vigo y de Vilagarcía.

Con la organización de este torneo, la Federación y el Talitrus pretenden impulsar la práctica del fútbol playa en Galicia donde, existe ya un muy buen nivel, como demuestran los éxitos alcanzados por las expediciones gallegas en los campeonatos de España o el gran papel de los equipos juveniles y sénior.

Para seguir promoviendo esta modalidad futbolística, ambas entidades van a continuar con las colaboraciones, estando previstas nuevas actividades a desarrollar en los arenales de Vilagarcía, que «son un verdadero lujo, por el escenario que ofrecen y por las condiciones de las instalaciones», insistió Fernández, quien volvió a agradecer al alcalde, Alberto Varela, las facilidades que siempre les dan. Coira respondió a las palabras del presidente del organismo federativo devolviéndole el agradecimiento por contar con Vilagarcía. El edil recordó el esfuerzzo realizado por el Concello en la regeneración del arenal, una intervención que «valió la pena y que permite la celebración de este torneo».

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