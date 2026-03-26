Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RFEF opta por VigoAmpliación Polígono BalaídosIrán rechaza propuesta de pazApartan a Luis VillaresFibromialgia a los 19Atacada jauría de perrosNoelia Castillo EutanasiaReconquista en Vigo
instagramlinkedin

Piragüismo

Reunión «muy positiva» para reformar la sede de Pontecesures

Diego Doval

Pontecesures

El Náutico Pontecesures dio un paso adelante en su objetivo de mejorar sus instalaciones tras la reunión mantenida por su presidente, Ángel Barreiro, con la alcaldesa Maite Tocino, el presidente de la Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea, y el secretario xeral para o Deportes, Roberto García.

El encuentro fue «muy positivo» y permitió avanzar en plazos y próximos plazos para hacer realidad esta mejora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents