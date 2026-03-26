Reunión «muy positiva» para reformar la sede de Pontecesures

El Náutico Pontecesures dio un paso adelante en su objetivo de mejorar sus instalaciones tras la reunión mantenida por su presidente, Ángel Barreiro, con la alcaldesa Maite Tocino, el presidente de la Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea, y el secretario xeral para o Deportes, Roberto García.

El encuentro fue «muy positivo» y permitió avanzar en plazos y próximos plazos para hacer realidad esta mejora.