Piragüismo
Reunión «muy positiva» para reformar la sede de Pontecesures
Pontecesures
El Náutico Pontecesures dio un paso adelante en su objetivo de mejorar sus instalaciones tras la reunión mantenida por su presidente, Ángel Barreiro, con la alcaldesa Maite Tocino, el presidente de la Federación Galega de Piragüismo, Alfredo Bea, y el secretario xeral para o Deportes, Roberto García.
El encuentro fue «muy positivo» y permitió avanzar en plazos y próximos plazos para hacer realidad esta mejora.
- Cae un tráiler al mar en Vigo tras fallarle los frenos
- Clausuran un mítico after de Vigo por actividades ilícitas, falta de seguridad e indicios de consumo de drogas
- El centro de salud Nicolás Peña prevé cerrar sus puertas el viernes 10 de abril
- La A-52 entre Porriño y Vigo: la vía ambiental lenta para la nueva autovía amenaza con dilatarla hasta mediados de la próxima década
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- De «la clase de los panolis» a los exámenes con bromas: el humor como base de la enseñanza en Galicia
- Las patronales del metal de Pontevedra proponen un aumento salarial del 12% a cambio de un convenio de cuatro años
- Las Illas Atlánticas superan las 2.100 reservas y el camping de Ons no abrirá