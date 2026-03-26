Os Ingleses, ante una cita para hacer historia

Os Ingleses afronta este sábado en Fontecarmoa una de las tardes más trascendentes de su historia reciente. Recibirá al Vigo a partir de las 16.30 horas en el encuentro de vuelta de la semifinal por el ascenso, con un billete para la final y el salto a la División de Honor B en juego, una categoría de ámbito nacional a la que el club aspira a regresar catorce años después.

El equipo vilagarciano comparecerá ante su afición con una renta favorable tras el 16-21 logrado en la ida, disputada en Vigo en un partido marcado por la espesa niebla. Aquel triunfo situó a Os Ingleses en ventaja, pero en el vestuario nadie quiere oír hablar de especulaciones. Aunque el marcador permitiría incluso una derrota por menos de cinco puntos, el mensaje que se lanza desde el club es rotundo: no se jugará a conservar, sino a ganar.

La entiad ha querido convertir la cita en un llamamiento a toda Vilagarcía. «Nosotros jugamos en el campo y vosotros en la grada. Necesitamos más que nunca vuestro apoyo», señalan desde la directiva, que invita no solo a sus seguidores habituales, sino también al conjunto del deporte de Vilagarcía para acompañar al equipo en un duelo con valor histórico.

La temporada de Os Ingleses respalda esa ilusión. El cuadro vilagarciano completó una brillante fase regular, cerrada en la primera posición con una sola derrota, y además se impuso al Vigo en los tres enfrentamientos disputados este curso, incluidos dos triunfos de enorme mérito lejos de Fontecarmoa. Pero en el club nadie se aferra a esos precedentes. «Ahora el contador está a cero», insisten, conscientes de que el ascenso se decide en ochenta minutos.

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La posibilidad de volver a competir en División de Honor B, la segunda categoría del rugby nacional, adquiere además una nueva dimensión por la futura configuración del campeonato, que contará con un grupo de ocho equipos de Galicia, Asturias y Castilla y León, un escenario que hace más viable la presencia de clubes gallegos. En Os Ingleses sueñan con recorrer de nuevo ese camino y con devolver al club a ese escalafón.