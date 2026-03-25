Tenis de mesa
Títulos para Aarón Varela y Mariña García
Los meañeses fueron campeones gallegos
Los meañeses Aarón Varela Becerra y Mariña García Trelles se proclamaron campeones gallegos de tenis de mesa en sus respectivas modalidades. Ambos llegaban enrolados federativamente en el MontePorreiro pontevedrés, si bien forjados en su día en la cantera del CTM GAM Meaño.
Natural de Simes, Aarón Varela se hizo con el título en categoría infantil, derrotando en la final a Nicolás Otero Carballido, del Club Dez Portas de Lugo. Por su parte, en categoría sub 23, Mariña García, natural de Meaño, se hizo con el campeonato al doblegar en la final a Jiaqi Guo Che, también jugadora del Monte Porreiro, y que, en febrero, venía de proclamarse subcampeona de España de su categoría en Barcelona. Una Mariña García que apunta como joven promesa nacional, no en vano en 2022 fuera ya seleccionada tras entre las 15 mejores palistas de España sub 23 para disputar juntas el Spain Master organizado en Barcelona por el Centro de Alto Rendimiento de San Gugat.
A estos galardones, cabe sumar también la muesca que en febrero lograba en el Campeonato Estatal la meañesa Alba Prado (Simes), bronce en categoría cadete.
- Cae un tráiler al mar en Vigo tras fallarle los frenos
- Clausuran un mítico after de Vigo por actividades ilícitas, falta de seguridad e indicios de consumo de drogas
- La A-52 entre Porriño y Vigo: la vía ambiental lenta para la nueva autovía amenaza con dilatarla hasta mediados de la próxima década
- Un centenar de ayuntamientos de Galicia aún no comprobó las fugas de agua cuatro años después de expirar el plazo legal
- De «la clase de los panolis» a los exámenes con bromas: el humor como base de la enseñanza en Galicia
- Las Illas Atlánticas superan las 2.100 reservas y el camping de Ons no abrirá
- Muere un hombre en el incendio de una vivienda en As Neves
- Davila 21/03/2026