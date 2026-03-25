El Memorial Miguel Ángel Estévez celebra este fin de semana su vigésimo aniversario

El Memorial Miguel Ángel González Estévez alcanza este fin de semana en Vilagarcía su vigésima edición convertido en una de las grandes citas del baloncesto de base de la Semana Santa gallega. El torneo infantil, plenamente consolidado en el calendario, reunirá en Fexdega a 24 equipos, doce masculinos y doce femeninos, y movilizará a cerca de un millar de personas al día si se suman jugadores, técnicos, árbitros y familiares acompañantes. Solo entre deportistas, entrenadores y colegiados serán alrededor de 400 los participantes directos en una competición que volverá a combinar baloncesto, formación y convivencia.

La presentación del evento sirvió para subrayar el peso adquirido por un memorial que, dos décadas después de su nacimiento, se ha asentado como una referencia en categoría infantil. Así lo destacó Ricardo López, director deportivo del torneo, quien incidió en la trayectoria de una competición que ha sabido crecer sin perder su esencia. La edición de este año se celebrará entre la tarde del viernes y el domingo con una primera fase clasificatoria en la jornada inaugural, mientras que desde el sábado se disputarán ya las series roja, azul y verde, configurando así el camino hacia las finales.

El programa competitivo volverá a ser especialmente intenso. A lo largo del fin de semana se disputarán decenas de encuentros en apenas dos días de actividad plena, con el atractivo añadido de los concursos de tiro y del «two ball», alicientes ya clásicos dentro del memorial. Además, como viene siendo habitual, el torneo servirá también como jornada técnica de árbitros, reforzando así una dimensión formativa que distingue a la cita vilagarciana más allá del puro resultado.

En el cuadro masculino participarán Sigaltec CLB, Deleite Brión, A Estrada, Salesianos, Santo Domingo de Betanzos, Grupo Covadonga de Avilés, Río Ulla Pontecesures, Galogrín de Teo, Porriño Baloncesto, la Selección Gallega, Estudiantes Pontevedra y otro equipo del Sigaltec. En femenino competirán Cuntis, dos equipos del Celta, Compañía de María de Santiago, Deleite Brión, la Selección Gallega, Franciscanas de Lugo, Grupo Junquera CLB, Fundiciones Rey CLB, Salesianos de Vigo, Galogrín de Teo y Covadonga de Avilés. Un cartel amplio y variado que refuerza el prestigio del memorial y asegura un notable nivel deportivo durante todo el fin de semana.

Una de las grandes novedades de esta edición será el estreno de la nueva pista instalada por el Concello de Vilagarcía en Fexdega. La cancha debutará oficialmente en el marco del torneo, concretamente en la final femenina del domingo, prevista para las 13.30 horas, mientras que la masculina se jugará previamente a las 12.30. El concejal de Deportes, Carlos Coira, quiso poner en valor la importancia de alcanzar las veinte ediciones de un evento de estas características y agradeció la implicación de clubes y familias para hacerlo posible, subrayando todo lo que supone mantener viva una cita de estas dimensiones durante tanto tiempo.

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Desde el Cortegada, club organizador, también se quiso reconocer expresamente las facilidades dadas por el Concello, el CEIP A Lomba, los patrocinadores y las familias colaboradoras. El memorial conserva, además, un marcado carácter de convivencia, ya que los participantes pasaron hospedados las dos noches, lo que aporta valor a la experiencia y convierte el torneo en algo más que una simple sucesión de partidos. Vilagarcía volverá así a respirar baloncesto durante toda la Semana Santa con una cita que une competición, formación y ambiente de cantera.