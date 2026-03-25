El Arosa alcanza un rendimiento sin igual a domicilio

A falta de 8 partidos para el término de la temporada regular en 3ª RFEF, el Arosa ha vuelto a depender de sí mismo para hacerse con el título de liga y lograr el ansiado ascenso directo a 2ª RFEF. El empate en la cabeza de la tabla que mantiene con el Compostela a 53 puntos ha convertido la plaza en juego en un duelo cara a cara entre ambos aspirantes.

Los números recientes descubren a un equipo arlequinado que parece haber encontrado la velocidad crucero en lo que a victorias se refiere. Una dinámica totalmente opuesta es la que sigue un Compostela que solo ha ganado 3 partidos de los 8 disputados en lo que va de 2026. Por delante, además, un duelo directo que se disputará en A Lomba el 12 de abril y que puede determinar muchas cosas a final de temporada.

En la remontada clasificatoria realizada por los de Gonza Fernández en lo que va del presente año, curiosamente está siendo determinante su extraordinario rendimiento como visitante. Entre los datos demoledores que registra el Arosa lejos de A Lomba el más elocuente es que, tras el 0-1 del pasado domingo ante el Montañeros, ya encadenan seis victorias consecutivas a domicilio.

La actual serie de triunfos arrancó con una agónica victoria ante el Céltiga (3-4), para luego encadenar alegrías asaltando los feudos de Silva (1-2), Lugo B (1-2), Barbadás (0-2), Noia (0-1) y la más reciente el pasado domingo ante el Montañeros. El dato es que ha sumado 7 puntos más que el Compostela en partidos como visitantes.

El potencial ofensivo de los arlequinados se ha visto aumentado también una vez superado el parón navideño. La marca de 22 tantos en 11 encuentros deja de manifiesto una fortaleza inigualable para sus rivales, hecho al que añaden el mérito de haber marcado en todos los partidos de 2026.

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Y en medio de esa trayectoria sin parangón, el próximo domingo tocará volver al estadio de A Lomba para medirse al Somozas, precisamente su inmediato perseguidor en la tercera plaza, aunque a 9 puntos de distancia. Una victoria ante los de Ferrolterra que supondría toda una declaración de intenciones.