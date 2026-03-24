El Kenpo Vilagarcía brilla en el Nacional infantil con 38 medallas

El Club Kenpo Vilagarcía firmó una actuación sobresaliente en el Campeonato de España infantil disputado el pasado fin de semana en el Multiusos de Guadalajara, escenario de una de las grandes citas del calendario nacional de la especialidad. La entidad arousana cerró su participación con un balance de 38 medallas, repartidas en 9 oros, 13 platas y 16 bronces, dentro de la selección gallega, que además logró proclamarse campeona en el medallero general.

El club vilagarciano desplazó a 16 competidores a una competición de altísimo nivel en la que muchos de ellos debutaban en un campeonato de esta jerarquía. Más allá de los resultados, la expedición regresó con la satisfacción de haber dado un paso importante en la consolidación de una nueva generación de una entidad acostumbrada a podios nacionales, europeos y mundiales. Desde el club destacan, en este sentido, la unión del grupo y el crecimiento competitivo de una hornada que empieza a tomar contacto con la élite nacional. «El objetivo era coger experiencia y, sobre todo, que cogiesen referencias del nivel actual en cada una de sus categorías», señalaron desde la entidad, que subraya además que «las medallas son lo de menos, lo principal son los momentos y los recuerdos que les quedarán para siempre», señala su entrenador Mario Hermo.

Entre los nombres propios del campeonato sobresalieron Eduardo Martínez Senín, en juvenil -50 kilos, con tres oros en submission, knockdown y defensa personal, además de una plata en semikenpo y un bronce en kata por equipos, y Álvaro Rey Daponte, en juvenil +65, que se colgó tres oros en semikenpo, submission y knockdown. También brilló Agustín Fernández Albor, juvenil -45, con dos oros en submission y knockdown, mientras Karim Otero Hadad completó una actuación muy completa en juvenil -45 con un oro en defensa personal, cuatro platas y dos bronces.

En el apartado masculino también sumaron medallas Leo Doval Rivas, con dos platas; Anxo González Guillán, con un bronce; Yago Saborido Otero, con dos bronces; Ángel Leis Otero, con dos platas; Toni Utrera Martínez, con tres bronces; José Benito Charlin Viñas, con una plata y un bronce; y Diego Galbán Domínguez, con dos bronces.

Entre las féminas, Laura Nalgo González logró una plata y un bronce; Adriana Martínez Senín, otra plata y un bronce; Zoe Villa Pongpen, una plata y un bronce; y Sara Otero Lorenzo, un bronce. Sara Dios Otero, por su parte, no pudo competir el sábado por una indisposición de última hora.

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El club quiso agradecer también el trabajo de los árbitros Juan Rodríguez Alcalde y Félix Galbán, así como la labor de los técnicos Martín Pintos y Sergio Alba, sin olvidar el respaldo de las familias. Todo ello en un fin de semana redondo para el kenpo gallego y para un Kenpo Vilagarcía que volvió a dejar huella en un gran escaparate nacional.