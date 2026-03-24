Celia Castro se proclama campeona de España sub 20 de los 800 metros

Celia Castro ya vuelve a correr mirando de frente a la meta. La atleta cambadesa se proclamó el pasado fin de semana campeona de España sub 20 de 800 metros lisos en Sabadell, un éxito que supone mucho más que una medalla de oro: confirma su regreso al máximo nivel tras una etapa muy complicada por las lesiones y refuerza la sensación de que está ante la temporada de su consolidación definitiva.

La ahora corredora del Club Atletismo Alcorcón, formada en sus inicios en el Atletismo Cambados y en el Mazí de Vilagarcía, firmó una actuación impecable en el campeonato. En la final se impuso con un tiempo de 2:10,02, su mejor marca personal, rubricando así una competición en la que ya había dejado claras sus intenciones desde la semifinal, donde también fue la mejor con 2:11,98. Dos carreras, dos victorias y la certeza de que su estado de forma atraviesa uno de sus mejores momentos.

La propia Celia resume con naturalidad el momento que atraviesa: «La verdad es que empecé muy bien la temporada. Estoy entrenando mucho y me están respetando las lesiones». Sus palabras adquieren todavía más valor si se pone la vista en lo ocurrido el pasado año. Entonces, los problemas físicos frenaron en seco su progresión y le impidieron acudir a los campeonatos de España. Primero sufrió una lesión muscular en ambos gemelos y, posteriormente, una rotura por estrés del peroné. Un doble contratiempo que obligó a parar, a reconstruir y a armarse de paciencia.

Celia durante la final del Campeonato de España. / FdV

Por eso, lo conseguido ahora en Sabadell tiene un significado especial. No solo por el título nacional, sino porque representa la recompensa a meses de trabajo silencioso y a una recuperación llevada con constancia. Además, deja otra noticia especialmente positiva para la atleta cambadesa: es la primera vez desde 2023 que logra mejorar su marca personal, una señal evidente de que vuelve a crecer justo en la dirección deseada. Cabe recordar que Celia Castro también ha sido campeona de España de la distancia en sub 16 y sub 18.

Instalada actualmente en Valladolid, donde cursa sus estudios universitarios de Químicas, Celia Castro entrena a las órdenes de Uriel Reguero y ya ha puesto el foco en su siguiente gran objetivo: el Campeonato de España al aire libre, que se disputará el 19 y 20 de junio en Albacete. Su presencia está ya garantizada al haber logrado la mínima, pero la ambición no se detiene ahí. «Toca seguir entrenando mucho y participar en controles y mítines para tratar de mejorar marca», explica la deportista, decidida a seguir exprimiendo una campaña que puede depararle todavía más alegrías.

En ese camino también parece haber tomado una decisión firme sobre su futuro competitivo. Celia ya tiene claro cuál es la prueba en la que quiere centrarse. «El 1.500 no es una distancia que me vaya bien y el 400 los seguiré corriendo, pero con el foco puesto en los 800 metros», afirma. Una elección que, a tenor de lo visto en Sabadell, parece plenamente respaldada por los resultados.

Más lejana aparece, por ahora, la opción internacional. La posibilidad de acudir al Campeonato del Mundo sub 20 no deja de ser un estímulo, pero también un reto enorme. La marca mínima exigida por la Federación Española está fijada en 2:04, seis segundos por debajo del registro con el que conquistó el oro nacional. «Es una marca muy difícil de conseguir. La idea es seguir mejorando en los próximos meses, pero se hace muy difícil pensar que se puede conseguir esa marca ahora mismo», reconoce con sinceridad.

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Lejos de cualquier euforia desmedida, Celia Castro avanza con los pies en el suelo y la confianza renovada. Sabadell la coronó campeona de España, pero también confirmó algo quizá más importante: después de un año de obstáculos, vuelve a sentirse atleta para correr, competir y soñar otra vez.