El Arosa ignora el mal de altura

El Arosa está en una inercia positiva y eso le permite ganar encuentros hasta sin mostrar sus mejores armas. El disputado ayer en Elviña es un claro ejemplo de ello, ya que los arlequinados estuvieron más preocupados de defender y mantener su ventaja durante la mayor parte del encuentro, que en ofrecer el juego alegre que mostraron esta misma semana ante el Viveiro. Por eso, la mejor noticia para los de Gonza son los tres puntos que, con el empate cosechado por el Compostela en Vilalba, permiten al Arosa situarse colíder d ela categoría, con los compostelanos todavía pendientes de pasar por el campo de A Lomba. El encuentro también deja otra noticia positiva, la reaparición de Tapha Kanté después de la grave lesión que sufrió y que saltó al campo en los últimos minutos del encuentro para contribuir a defender unos tres puntos que valían su peso en oro.

El encuentro comenzó con un Atlético Montañeros tratando de ser protagonista sobre el césped. Los coruñeses buscaban el uno contra uno en las bandas, aprovechando la velocidad de Ogando. Tuvieron algún acercamiento con cierto peligro a la portería de Chema, que acabó siendo rechazado por la defensa arlequinada. Sin embargo, los coruñeses se encontraron con la efectividad del Arosa que, a los ocho minutos, montó una buena jugada que permitió a Álex Rey adentrarse en el área. El delantero arlequinado fue derribado y el árbitro señaló la pena máxima que Rivera se encargaría de anotar. Todavía no habían pasado diez minutos y el equipo de Gonza ya se encontraba por delante y con muchas posibilidades de llevarse el encuentro.

El tanto no hizo mella en la propuesta del Atlético Montañeros, que mantuvo su puesta en escena y estuvo muy cerca de encontrar un premio en una bonita combinación que finalizó con un remate de tacón de Juan de Dora que atrapó Chema. La defensa arlequinada se mostraba muy segura a la hora de defender la principal arma local, los centros laterales, ganándole siempre la partida a los delanteros coruñeses.

Los vilagarcianos no solo se limitaron a defender su ventaja, sino que también se atrevieron a acercarse con cierto peligro a la meta de su rival, aunque no acabó gozando de remates claros que pudiesen desequilibrar el marcador.

Nada más regresar de los vestuarios, el Montañeros tuvo su mejor ocasión. Aprovechando una falta lateral, Delgado disparó muy ajustado al palo, pero Chema le adivinó la intención al jugador coruñés metiendo la mano para evitar la igualada.

Los locales volvieron a recurrir a los centros laterales y a recurrir al balón parado para generar peligro ante la portería de Chema. La tuvo Juan de Dora otra vez a la salida de un córner, pero el balón se fue rozando el palo. Eran los momentos más intensos de un Montañeros que estaba consiguiendo encerrar al Arosa cerca de su área. Sin embargo, los arlequinados aprovechaban cualquier error local para salir en rápidas transiciones o pelotazos. Fue en una de esas acciones en la que Iñaki Martínez estuvo cerca de cerrar el encuentro. Con este triunfo, los arlequinados mantienen la racha positiva que se inició el pasado mes de enero y que les ha llevado a recortar la ventaja que tenía el Compostela.

Gonza: "Cada vez somos mejor equipo"

El técnico del Arosa, Gonza Fernández, estaba ayer contento por esta nueva victoria que permite al equipo «llevar una racha increíble de resultados, algo que no es nada fácil de conseguir». Gonza se queda también con que «cada vez somos mejor equipo y creo que llegamos muy bien al tramo final de la liga».

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El técnico arlerquinado no se centra en el Compostela, sino que prefiere «mirar hacia nosotros mismos, porque este partido, a principio de temporada, no lo habríamos ganado, pero ahora tenemos la confianza suficiente para creer».