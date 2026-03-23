El Arosa no se aleja de la zona de peligro

El Arosa no consigue alejarse de la zona de peligro. Los arlequinados cayeron ayer ante un efectivo Racing de Santander, uno de los equipos de mayor solera de la categoría, por 0-3 y ven como el descenso se mantiene a tan solo dos puntos de distancia, los que le separan del Compostela, que también ha perdido en esta jornada ante el líder.

Los arlequinados salieron al campo con el objetivo de llevar el peso del encuentro y sorprender a los visitantes, pero el Rácing supo asentarse sobre el terreno de juego y crecer a partir del primer tanto de Álex Laso, que llegaría a los 20 minutos de jugo. El tanto supuso un duro mazazo para los arlequinados del que les costó mucho rehacerse. Es más, los vilagarcianos volverían a ser castigados al filo de la media hora, con otro tanto de Álex Laso que complicaba mucho el resultado.

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Los arlequinados intentaron reducir la desventaja, y tuvieron algunas opciones para ello, pero sería el Rácing de Santander el que volvería a encontrar el camino del gol, ya cuando el encuentro enfilaba hacia su final, por mediación de Iván López.