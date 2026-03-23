Aguín y Lois mandan en Armenteira

Organizada por el club Armenteiraepunto, la primera prueba de XCO de la Copa Galicia fue un auténtico éxito en el que los más destacados fueron dos corredores, Jorge Aguín, del Supermercados Froiz, y Lara Lois, del Xesteira de Caldas.

El circuito al que debían hacer frente tenía un a longitud de cuatro kilómetros, todos ellos muy técnicos, con bajadas de peraltes naturales, obstáculos importantes y subidas muy explosivas que fueron clave para definir la clasificación general en todas las categorías.

El trazado contaba con varios tramos complicados | IÑAKI ABELLA

En la reina, la elite masculina, el mejor fue el ciclista del Supermercados Froiz, que realizó un tiempo de 1:19:31, mientras que el segundo clasificado, Anxo Carril, del Coruxo, finalizó en 1:22:01. El podio lo completó el ciclista del Academia Postal-Maceda Iván Feijóo, en 1:23:07.

En la categoría elite sub-23 femenina, la vencedora de la prueba fue la gran favorita, la grovense Lara Lois, que festejó así su designación como madrina de la escuela de Armenteiraepunto. La grovense completó el recorrido con un tiempo de 1:17:35. La segunda plaza fue para Uxúa Extol con 1:29.09. El podio se completó con Fátima González, del Máis que Bicis, que llegó a meta con una vuelta perdida.

En la categoría sub-23 masculina, el vencedor fue Jorge Pérez Cuña, del Team Lasal Cocinas, mientras el mejor júnior fue Marcos Rodríguez del Academia Postal-Maceda. En las juveniles femeninas, la mejor clasificada fue Iris Santana, del Coruxo.

Dos ciclistas, en una de las bajadas del recorrido | IÑAKI ABELLA

La de ayer era la primera prueba de una Copa Galicia de XCO que está compuesta por once citas, todas ellas muy exigentes y completas. Los ciclistas regresarán a la comarca de O Salnés en breve, en el marco de esta competición. Será el 3 de mayo durante la celebración de la XCO Kiwi Atlántico, organizada por el Club Ciclista Ribadumia.

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El resto de pruebas se disputarán en Cuntis, Esmelle, O Porriño, Samieira, Ponteareas, Maceda, Cambre o Poio. La Copa Galicia de XCO finalizará el 13 de junio con la celebración de la Xaxan Bike. La XCO es la modalidad BTT olímpica, por lo que la participación contará con la participación de los mejores ciclistas de montaña de Galicia.