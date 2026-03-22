Baloncesto/ LF 2
Primer «match ball» errado para el Cortegada en Mataró
Las vilagarcianas sucumben en un encuentro en el que fueron de más a menos ante un rival que acertó en el tiro exterior para abrir brecha en el marcador
No pudo ser. El Mariscos Antón Cortegada tendrá que aguardar, al menos, una jornada más para certificar su clasificación para el play off de ascenso. Las vilagarcianas fueron de más a menos en un encuentro que resultaba clave para ese objetivo, pero el Romakuruma Mataró se aferró a sus escasas posibilidades de formar parte de ese cuarteto para superar al equipo de Manu Santos, que se acabó diluyendo a medida que pasaban los minutos.
En el primer cuarto, las defensas se impusieron claramente a los ataques, igualando el encuentro. Ambos equipos incurrían en muchos errores, sobre todo a la hora de seleccionar el tiro. En el inicio del segundo cuarto, el juego de las vilagarcianas se atragantó ante la intensidad de las locales. Estas, abrieron un pequeño hueco en el marcador (21-16) tras dos triples consecutivos a los que consiguió responder Damaris Rodríguez, muy acertada desde más allá de la línea de tres. Un parcial de 9-0 en el tramo final del cuarto dejó tocado a Cortegada, que veía como las locales abrían brecha en el marcador.
Las vilagarcianas intentaron salir con intensidad y, de hecho, consiguieron igualar la contienda (36-36) pero el Cortegada entró en barrena, cometiendo todo tipo de errores en defensa que permitieron a las catalanas endosar un 7-0 de parcial que el equipo de Manu Santos no fue capaz de frenar. De la mano de Cris Loureiro y de Ezumah, el equipo vilagarciano intentó reducir la distancia con mucho esfuerzo. El equipo también subió la intensidad defensiva, pero eso cargó de faltas a sus jugadoras cuando todavía quedaba un último cuarto. El equipo de Manu Santos también se encontró con el acierto en el tiro exterior de las locales lo que permitió al Mataró llegar al último cuarto con diez puntos de ventaja (57-47)
El Cortegada lo intentó, pero se encontró con un Mataró muy bien plantado sobre el parqué y, sobre todo, con un gran acierto ven el tiro exterior que cercenó por completo cualquier intento visitante de reacción y asegurándose el basket average.
Ficha Técnica:
78-61
R. MATARÓ: Julia Muñoz (5), Helena López (18), Aitana García (9), Laia Guardia (8), Ariadna Talaverón (6) -quinteto inicial- Laura Arias (5), Elia Guisasola (2), Marina Laborda (8), Paula Casadevall (10), Emma Pey (7), Jana Ros (0) y Berta Navarrete (0).
CORTEGADA: Christabel Ezumah (7), Cris Loureiro (9), Blanca Manivesa (2), Lucía Carabán (4), Gara Jorge (13) -quinteto inicial- Ellen Iversen (8), Marta Sanmartín (0), María Angulo (5) y Damaris Rodríguez (14).
PARCIALES: 13-13; 34-29 (21-16); 57-47 (23-18); 78-61 (21-15).
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