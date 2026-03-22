Baloncesto / Tercera FEB
Paso firme hacia la permanencia
El Sigaltec sumó ayer una victoria muy importante para su futuro, un triunfo, el tercero consecutivo, que le acerca ala permanencia en la categoría. Lo hizo con un buen juego coral, tanto en el aspecto defensivo, donde el equipo se esforzó en frenar a los mejores jugadores visitantes, como en ataque, donde volvió a brillar Pablo Fernández.
Los vilagarcianos comenzaron muy bien el primer cuarto, con tres triples consecutivos de Pablo Fernández que pusieron a los vilagarcianos por delante en el marcador. Los pupilos de Luis Gabín dificultaron el juego del Caja Rural, que no se encontraba nada cómodo sobre el parqué del Sara Gómez, y fueron muy efectivos ante el aro contrario, sobre todo Fernández, que anotaría 20 de sus puntos en este cuarto.
El segundo cuarto arrancó con un parcial de 9-0 que permitió al Sigaltec abrir una brecha importante en el marcador. El Sigaltec siguió dominando con claridad el encuentro y manteniendo su gran acierto desde más allá de la línea de tres, un acierto que estaba siendo clave en el marcador.
Caja Rural intentó reaccionar y comenzó a acercarse en el marcador de forma bastante evidente. El Sigaltec se puso nervioso tras ver como esa ventaja se reducía a distancias de un único dígito. Fue en ese momento cuando el Sigaltec sacó la casta para cerrar una victoria, la tercera consecutiva, que le acerca a la permanencia.
Ficha Técnica:
97-84
SIGALTEC:Mateo Bello (11), Óscar Castaño (10), Pablo Fernández (27), Miguel Gil (13), Adrián Kovac (8) -quinteto inicial- Raúl Santórum (6), Jorge Rodríguez (14), Borja López (0), Pedro Sabugueiro (3), Aarón Monteagudo (4) y Álvaro Rodríguez (1).
CAJA RURAL: Rodri Pérez (6), Miguel Domínguez (17), Miguel González (3), Yago Iglesias (13), Marcos de Juan (0) - quinteto inicial- Armel Nongo (0), Pablo Cabañeros (12), Héctor Rodríguez (0), Fernando Salvadores (12), Martín San Millán (4) y Álvaro González (17).
PARCIALES: 32-17; 54-28 (22-11); 73-57 (19-29); 97-84 (24-27).
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