El Cambados quiere romper su racha negativa de resultados

Tan solo tres días después de disputar la última jornada, los equipos de O Salnés que militan en la Tercera División regresan a la competición. Es el caso del Juventud de Cambados que, además, llega a esta jornada con la urgente necesidad de sumar puntos para acabar con la mala racha de resultados que arrastra y para salir de la zona de descenso, a donde cayó tras la derrota sufrida ante el Gran Peña. Los de Rubén Cormes «Pénjamo» se miden al siempre complicado Lugo B (Burgáns, 17.30 horas), escuadra que tiene a tiro colarse entre los equipos que disputen el play off de ascenso.

Sin embargo, los cambadeses necesitan los puntos ya que tan solo han sumado dos de los últimos quince en juego, lo que ha acabado mandándolos al puesto 16 de la tabla.

En el Salvador Otero se espera uno de los partidos más atractivos de la jornada, con la visita del Gran Peña al Céltiga (18.00 horas). Los isleños se están mostrando muy solventes cuando juegan como locales, pero se van a medir a uno de los equipos que se encuentra en mejor forma de la liga. De hecho, el Gran Peña ha arrebatado a los isleños el quinto puesto, el que da opciones a disputar el play off de ascenso. Los isleños han caído a la novena plaza de la clasificación, pero se mantienen en una lucha muy atractiva para celebrar el centenario del equipo, que tendrá lugar el próximo fin de semana.

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Por último, el Arosa se desplaza a A Coruñá para enfrentarse al Atlético Montañeros (12.30 horas) con el objetivo de seguir presionando al Compostela en esa lucha que mantienen por la primera plaza. Los vilagarcianos se están mostrando como un equipo muy solvente desde que se inició el año. Lo demuestra el hecho de que no han perdido un solo encuentro desde que comenzó 2026. El Montañeros es 12º, pero con opciones de luchar por el play off der ascenso.