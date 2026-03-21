El temporal de viento deja sin partido al Inelsa en Canarias

Palo económico para el Asmubal Inelsa Solar que sale damnificado del viaje que el equipo tenía previsto realizar este fin de semana a tierras tinerfeñas para medirse al Perdoma en el marco de la 23 jornada de liga de la División de Honor Plata. Pero el temporal meteorológico que afecta a Canarias estos días ha llevado a las autoridades insulares a decretar la suspensión de actividades en todas las instalaciones deportivas, por lo que no podrá celebrarse el encuentro que se anunciara para este fin de semana entre Perdoma e Inelsa Solar.

Mientras, sí se celebra el resto de la jornada con los otros equipos canarios a los que salva el calendario al tener que jugar a domicilio. El choque del cuadro meañés ha sido aplazado, en consonancia con la Federación Españolade Balonmano, para el domingo 12 de abril a las 12:30 horas.

Lo gravoso es que el club meañés ya había comprado los billetes para el vuelo hasta las islas Canarias, y el cambio de fechas solicitado a última hora conllevó pedir otro vuelo, lo que le ha supuesto una penalización de 2.300 euros por parte de la firma aérea, que no ha estimado el problema que esgrimía el club. Ni Federación ni seguro alguno compensa lo acaecido, por lo que deberá ser el club meañés el que tendrá que asumirlo de sus propios fondos, l oque supone un duro golpe económico para el club.

Por su parte, en Primera Autonómica, O Grove Paraíso Rasoeiro visita al Lavadores mañana domingo, en partido que se celebra a las 18:30 en la Ciudad Olívica. En él, y a falta de tres jornadas, el equipo grovense puede certificar matemáticamente un descenso que, desde hace unas jornadas, se daba ya por descontado. Sólo un triunfo y una derrota del Xiria -de darse ambas circunstancias- permitiría a los de Pablo Sixto mantener un hilo de esperanza teórico. De lo contrario, con romperse una de ellas, el Rasu sería matemáticamente equipo de Segunda Autonómica.

Mientras, en Segunda, en el grupo que dirime el título, el Asmubal jugara mañana domingo en Redondela ante la Sar a las 16:30. Partido de trámite para un cuadro meañés entregado ante una Sar que sí se juega el aferrarse a pelear el liderato, a tres puntos del Arteixo que es primero.

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Y en el grupo que juega por una hipotética permanencia, el Arousa viaja hoy sábado Ourense para medirse al Balonmán Miño, en partido que se disputa a las 18:30 en el pabellón municipal de Los Remedios.