Baloncesto
El Cortegada a intentar certificar su presencia en el play off
Quedan cinco jornadas y son cuatro las victorias que el Mariscos Antón Cortegada le lleva al Romakuruma Mataró por lo que las pupilas de Manu Santos pueden certificar hoy su clasificación para el play off de ascenso si consiguen la victoria. El equipo vilagarciano llega al duelo en su mejor momento de la temporada, tras sumar seis triunfos consecutivos que le han catapultado a la cuarta plaza, igualado a puntos y victorias cpon el segundo (Ibaizábal) y el tercero (BF León).
En el duelo de la primera vuelta, las vilagarcianas se acabaron imponiendo (70-64) en un encuentro sumamente igualado que, en algunos momentos, estuvo muy cerca de caer del lado de las catalanas. Cris Loureiro, Marta Sanmartín o Lucía Carabán fueron las mejores del equipo vilagarciano, mientras Marina Laborda mantuvo a su equipo en la lucha por llevarse el partido, anotando 14 puntos.
El Romakuruma llega al encuentro, que se disputará en el Pavelló d’Esports Josep Mora de Mataró a partir de las 16.30 horas, tras caer derrotado en los dos últimos encuentros, ante Barakaldo y Maristas.
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
- La justicia da diez días al Concello de Oia para exigir al dueño del Talaso Atlántico su derribo
- El aeropuerto de Oporto consigue «regalado» otro destino ansiado por los gallegos: tendrá doble conexión semanal con Granada
- El 38,6% de universitarios gallegos becados pierde la ayuda tras el primer año de estudios, el dato más elevado de la década
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- Auxiliares de quirófano del hospital Álvaro Cunqueiro alertan de «posible exposición a vapores desinfectantes químicos»
- El Puerto de Vigo activa la demolición de los ocho antiguos silos de cemento de la terminal de contenedores