El Cortegada a intentar certificar su presencia en el play off

Quedan cinco jornadas y son cuatro las victorias que el Mariscos Antón Cortegada le lleva al Romakuruma Mataró por lo que las pupilas de Manu Santos pueden certificar hoy su clasificación para el play off de ascenso si consiguen la victoria. El equipo vilagarciano llega al duelo en su mejor momento de la temporada, tras sumar seis triunfos consecutivos que le han catapultado a la cuarta plaza, igualado a puntos y victorias cpon el segundo (Ibaizábal) y el tercero (BF León).

En el duelo de la primera vuelta, las vilagarcianas se acabaron imponiendo (70-64) en un encuentro sumamente igualado que, en algunos momentos, estuvo muy cerca de caer del lado de las catalanas. Cris Loureiro, Marta Sanmartín o Lucía Carabán fueron las mejores del equipo vilagarciano, mientras Marina Laborda mantuvo a su equipo en la lucha por llevarse el partido, anotando 14 puntos.

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El Romakuruma llega al encuentro, que se disputará en el Pavelló d’Esports Josep Mora de Mataró a partir de las 16.30 horas, tras caer derrotado en los dos últimos encuentros, ante Barakaldo y Maristas.