El Caja Rural pone a prueba la solvencia del Sigaltec ante los grandes

Tras dos triunfos consecutivos, que han insuflado aire a los pulmones del Sigaltec, el equipo vilagarciano recibe esta tarde, a partir de las 19.00 horas, a potro d elos rivales de la zona noble de l tabla, el Caja Rural, equipo que ocupa la quinta plaza de la liga con catorce triunfos en su casillero.

Sumar un tercer triunfo sería una situación muy positiva para los vilagarciano, que verían como se aleja, todavía más, la zona baja de la clasificación a falta de tan solo cinco encuentros para finalizar la liga. Los leoneses no van a resultar una presa fácil, algo que ya demostraron en la primera vuelta, cuando superaron a los vilagarcianos por un claro tanteo de 81-66.

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En aquel duelo, el mejor jugador de los leoneses fue Álvaro González, que anotó 21 puntos, pero también brillaron nombres como Miguel Domínguez o Rodrigo Cachón. El Sigaltec volvió a estar liderado por Pablo Fernández Carballo, que anotó 26 puntos, pero no fueron suficientes para sumar la victoria. Los leoneses llegan al partido tras vencer con claridad al Culleredo y perder ante el líder de la categoría.