El Arosa quiere disfrutar de su buen momento

Todavía con el eco de los goles al Viveiro resonando en la cabeza de los jugadores, el Arosa afronta una nueva jornada en la que el calendario obliga a desplazarse a A Coruña para medirse al Atlético Montañeros. El duelo será mañana, a partir de las 12.30 horas, y el objetivo principal con el que parten los arlequinados es mantener la racha de buenos resultados que arrastran desde que se inició el año. El técnico arosista, Gonza Fernández, reconoce que no va a ser un duelo sencillo con el Montañeros, sobre todo porque «se trata de un equipo con energía, movilidad con balón y que aprieta muy alto, por lo que es difícil estar cómodo, ya que te exigen a nivel mental y físico». Gonza espera que el equipo mantenga su mejor versión ya que «estamos en un momento muy bueno y tenemos que seguir haciendo las cosas bien para ganar partidos.

Gonza prevé un partido abierto, donde van a pasar muchas cosas, «tanto en área rival como propia y somos conscientes de que va a resultar difícil gestionarlo, pero tenemos que creer».