El Arosa cree en lo que predica

Ritmo, velocidad e intentar ser lo más precisos posible. Estas son máximas que se han ido marcando en los jugadores del Arosa desde el inicio de temporada y que han estallado en este inicio de 2026, donde los arlequinados se están mostrando como un equipo muy solvente, que es capaz de sufrir cuando es necesario, pero también está capacitado para sacar toda su calidad y cerrar un encuentro como el de ayer. No fue el Viveiro un equipo fácil de inicio, aunque a los lucenses les acabó pasando factura el cansancio y sus imprecisiones a la hora de sacar el balón, una de las cosas que más castigó el Arosa. Con este triunfo, los arlequinados duermen líderes tras este partido. Es cierto que el Compostela tiene un partido menos y está tan solo a un punto cuando su enfrentamiento es con el colista, el Barbadás, pero muy pocos veían esta situación cuando comenzó el año.

El partido no arrancó de la mejor forma para el Arosa, que se encontró con un rival muy bien plantado y que incluso se atrevía a una presión alta que dificultaba el tránsito de balón local.

Alineación presentada por el Arosa en el duelo ante el Viveiro. / Noe Parga

Los celestes robaban muy cerca del área de Chema, al que metieron algún susto, como un centro al que no llegó Henri Kablik por milímetros. Los locales no consiguieron zafarse de la presión visitante hasta el minuto 11, cuando Iñaki Martínez se inventó un pase que dejó a Lombao con muchos metros hacia la portería de Valentín, pero el delantero arlequinado no consiguió zafarse de su marcador que acabó ganándole la partida. Tan solo un minuto después era Álex Rey el que no llegaba por milímetros a un balón que se había quedado muerto a causa de una indecisión entre central y portero visitantes. Las dificultades que el Viveiro planteaba en el centro del campo tenían bloqueado a un Arosa que solo sacaba a relucir chispazos de calidad individual, como el de Lombao que, tras deshacerse de varios contrarios disparó demasiado alto o el de Torrado, cuyo disparo atrapó Valentín.

Los problemas desaparecerían sobre la media hora, cuando Álex Rey culminó, empujando el balón a la red, una gran jugada de Iñaki Martínez, con caño incluido a su marcador. El tanto dejó muy tocado al Viveiro que, nada más sacar de centro, perdió el balón en la presión de Álex Rey. El delantero arlequinado dribló a dos contrarios y su vaselina se estrelló en el larguero.

Las gradas de A lomba tuvieron un gran ambiente / Noe Parga

Todas las dificultades que había encontrado el equipo de Gonza de inicio se difuminaron y los arlequinados comenzaron a pisar con demasiada frecuencia el área rival. Valentín evitó el segundo en una estirada espectacular para desviar un cabezazo de Iñaki Martínez. El Viveiro trató de regresar a la presión alta, pero el Arosa ya se encontraba cómodo y comenzó a gustarse con el balón, que circulaba a gran rapidez y con una gran precisión. Lombao, en una bonita jugada, volvió a probar a Valentín y el Arosa se convirtió en un ciclón. Encerró a un rival que cometía constantes imprecisiones con el balón y que llegaba siempre tarde a la presión. Parecía que el segundo tanto no tardaría en llegar, pero una serie de rebotes en una jugada que no aparentaba peligro cerca estuvo de que Henri superase a Chema, que tuvo que meter una mano salvadora cuando ya se habían cumplido los primeros 45 minutos. Nada más iniciarse el segundo tiempo, un robo de balón en el centro del campo permitió a Álex Rey filtrar un pase hacia Lombao. El delantero se plantó solo ante el meta visitante y, entre él y un defensa, ampliaban la ventaja arlequinada.

Parecía que estaba todo hecho y que el Arosa dormiría líder sin problema. Sin embargo, el Viveiro dio un paso adelante y comenzó a rondar el área de Chema. El meta arlequinado evitó el tanto de Rolle con una gran parada, pero en la siguiente jugada, el delantero del Viveiro puso el balón en la escuadra y reducía la desventaja.

El Arosa dudó en ese momento y el Viveiro estuvo cerca de aprovecharlo, sobre todo en un cabezazo de Manu que se fue fuera. No lo hizo y el Arosa volvió a sacar la calidad que atesora en dos zarpazos que culminó Gabri Palmás.

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El primero de ellos fue en una gran jugada en la que participó todo el frente de ataque arlequinado y finalizó con la incorporación de Carlos Torrado para centrar al corazón del área, donde Palmás remató al fondo de las mallas. El segundo, solo tres minutos después, en otra buena jugada en la que el delantero arlequinado caracoleó en el interior del área hasta soltar un disparo raso y cerrar el partido. A partir de ese momento, el encuentro bajó en intensidad mientras la grada de A Lomba celebraba un liderato que, aunque sea provisional, deja un gran sabor de boca. El Viveiro acabó utilizando al portero suplente como jugador de campo, ante las bajas que tenía.

Los jugadores del Arosa celebran el tanto dse Álex Rey, que abrió el marcador. / Noe Parga