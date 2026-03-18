El Arosa trata de retomar su racha de victorias

Retomar la racha de victorias que le ha permitdo situarse a tiro de piedra del Compostela. Ese es el principal objetivo que se ha marcado el Arosa en esta atípica semana, en la que disputará dos encuentros en menos de cuatro días. Los arlequinados tendrán su primer encuentro esta tarde en A Lomba (18.00 horas), ante un Viveiro que no puede despistarse para evitar que se acerquen los puestos de descenso, que tiene a ocho puntos, y que todavía tiene la posibilidad de acercarse a la zona de play off, que ve a siete de distancia, aunque con muchos equipos por en medio.

El técnico del Arosa, Gonzalo Fernández «Gonza», reconocía ayer que jugar tan rápido después del empate ante el Atlético Arteixo «es importante, eso es lo bueno que tiene el fútbol, que nos da una nueva oportunidad para conseguir el resultado que queremos, que es la victoria». No en vano, entiende que su grupo «ya considera que ese duelo ha pasado y tenemos la cabeza en el Viveiro y en que queremos ganar otro partido y regresar a esa racha de victorias consecutivas que, aunque parezca sencillo, en una categoría como esta, tiene mucho mérito».

Gonza es consciente de que el Viveiro no va a poner las cosas nada fáciles a los arlequinados ya que «a estas alturas de la temporada, todos los equipos se están jugando cosas, y el Viveiro no va a ser menos, son un equipo peligroso y quieren demostrarlo, por eso tenemos que centrarnos en nosotros, intentar hacer las cosas bien para ganar el partido y sumar de tres, así como para mantener esta buena racha de resultados».

El entrenador de los arosistas insiste en que «no nos interesa un encuentro abierto, con situaciones de duelo que pueda provocar salidas a campo abierto con córners o jugadas a balón parado; tenemos que vivir mucho en su campo y tener el partido cerca de lo que queremos, que es la portería contraria». Mantiene que el Viveiro es un equipo que «tiene claro lo que quiere hacer, por eso tenemos que controlar sus virtudes y llevar el partido a donde nosotros queremos, imprimiendo un gran ritmo desde el inicio».

Los arlequinados afrontarán el duelo con el Viveiro sin ninguna baja ante un rival que llega con un importante número de bajas y al que le ha costado mucho completar la convocatoria.

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Los otros dos equipos d e O Salnés que militan en la Tercera División, Céltiga y Cambados, jugarán mañana sus respectivos duelos. Los isleños viajan a A Coruña para enfrentarse al Silva equipo que se encuentra en posiciones de descenso, pero que tiene a tiro de piedra los puestos que abren las puertas de la salvación. El partido será en el campo de A Grela a las 12.30 horas. Precisamente ese puesto que marca la salvación está ocupado por el Juventud de Cambados que, a las 12.00 horas, saltará al municipal de Barreiro para enfrentarse al Gran Peña. Los vigueses luchan por acercarse al play off de ascenso, que tienen a un solo punto de distancia.