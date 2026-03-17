Lucha
Noemí Dios y Ana Ferro dan dos títulos de España al Judo Club Senín
El Judo Club Senín de Vilagarcía participó este fin de semana en el Campeonato de España de Lucha Sambo y Luchas Olímpicas en San Sebastián de los Reyes con tres deportistas, sumando dos medallas de oro y un meritorio quinto puesto.
La primera de las medallas de oro fue a parar a manos de Noemí Dios en categoría infantil, protagonizando una actuación sobresaliente al ganar todos sus combates por superioridad. Ese oro se vio acompañado por el obtenido por Ana Ferro, que compitió en la categoría U-20. La deportista vilagarciana volvió a firmar una gran actuación, imponiéndose en todos sus combates .
Desde el club realizaban ayer un balance positivo de Campeonato Nacional. El técnico del club, Andrés Senín, se mostraba satisfecho con el rendimiento de los deportistas y con los resultados obtenidos, destacando el trabajo realizado por los luchadores durante toda la temporada. Senín insiste en que estos resultados vienen a confirmar el buen momento que atraviesa la entidad y el crecimiento que están experimentando sus deportistas.
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