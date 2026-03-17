Baloncesto / Terceira FEB
Gabín: «Esta victoria nos llena el tanque para creer»
El técnico del Sigaltec valora como «importantísima» la victoria ante el Xiria, que les permite sumar 8 triunfos y acercarse a la permanencia
La excelsa victoria del Sigaltec en la cancha de uno de los gallitos de la categoría, el Xiria Carballo, puede ser clave en la permanencia del equipo vilagarciano en la Tercera FEB. El técnico vilagarciano, Luis Gabín, reconocía que el triunfo «es importantísimo por el puro valor de la victoria, sumamos una más y ya tenemos ocho que no sabemos si llegarán a causa de los arrastres».
Pero donde valora más el resultado es «a nivel emocional, porque nos llena el tanque para creer en el trabajo que hicimos estas dos semanas y para no bajar ni un minuto de entrenamiento y partido la intensidad de aquí hasta el final». El técnico vilagarciano estima que este mes «va a ser muy intenso a nivel emocional y entrar en una dinámica positiva, si conseguimos gestionarla bien, será muy positivo para el equipo» y para conseguir una permanencia que el Sigaltec se está mereciendo por el nivel de juego que está mostrando esta temporada, con un equipo que ha conseguido superar en la cancha a varios de los grandes de la categoría.
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