Un empate que minimiza los errores de ambos rivales

Partido igualado el que Inelsa Solar y Porriño ofrecieron en Coirón. Las meñesas, llegando justas a este final de temporada y con los deberes de la permanencia logrados, pusieron más tesón que juego de equipo ante un Porriño que se jugaba escapar de la zona de descenso. A la postre, resultó un partido marcado por las muchas pérdidas de balón, y donde las defensas mandaron sobre los ataques.

Ante un Porriño posicionado en un 5-1 defensivo con Rial como jugadora avanzada, el Inelsa solar no encontró nunca ritmo de circulación, abocando muchas jugadas a la resolución individual. Y ahí, la hermanas Miniño eran las la mas resolutivas para mantener a las verdinegras a flote.

La primera parte transcurrió en gran medida con ventajas cortas del Porriño hasta que en el 17 con un 7-9 en electrónico, un parcial de 4-0 puso a las verdinegras arriba (11-9). Pero el momento dulce se diluyó al poco para irse al descanso con un 15-15.

En el segundo tiempo, el mal arranque de la verdinegras, marrando mucho en el pase y condicionado por la dureza del Porriño para parar a las hermanas Miniño -con mixta incluida sobre Laura en esos minutos-, propició una renta de cuatro goles a favor del Porriño (16-20), lo cual encendía las alarmas y obligaba a Juan Costa e ordenar un tiempo muerto. Ello cortó la racha rival y propició que la igualdad volviera en el 42 (20-20). A partir de ahí, igualdad máxima con alternativas por la mínima.

En el 47 con 23-24 en el marcador, llegó uno de los momentos clave, cuando Sabela Miniño se lesionó al tratar de irse de una rival en una transición rápida. En el dique seco, las verdinegras se quedaban así sin una de sus jugadoras desequilibrantes en el ataque. El el otro momento llegó en el 55 cuando, con un 27-26 en el marcador el Inelsa Solar dispuso de balón para irse de dos. Pero hasta en dos acciones consecutivas, regalaron al rival dos balones blandos en la circulación, posibilitando dos contras del Porriño para ponerse arriba en el 57 (28-27). Ya en el último minuto, con 28-29 en el electrónico, Raquel Muñiz rescató a las verdinegras con un gol poniendo el empate. El tiempo muerto del Porriño y los 30 segundos que tenían de posesión no dio para más.

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Para las porriñesas, el balance se da por bueno, cobrando tres puntos de ventaja sobre el descenso, a falta de cuatro jornadas. Por su parte, el Inelsa Solar mantiene la séptima plaza, justo en la mitad de tabla.