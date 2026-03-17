Anna Cruz participará en los dos turnos del Campus EncestaRías

La exinternacional española, campeona de la WNBA y de la Euroliga, Anna Cruz,, compartirá entrenamientos y experiencias con los participantes en una edición que refuerza su carácter formativo e internacional

El Campus EncestaRías afrontará este verano una edición marcada por el crecimiento. Por primera vez desde su puesta en marcha, en 2018, la actividad se celebrará en dos turnos, un paso adelante con el que la asociación organizadora busca seguir mejorando las prestaciones de una cita que no ha dejado de ganar dimensión año tras año. El primer turno, que ya ha completado todas sus plazas, tanto en la modalidad de interno como externo, se desarrollará del 28 de junio al 4 de julio, mientras que el segundo, para el que todavía quedan algunas vacantes, tendrá lugar del 5 al 11 de julio. La ampliación permitirá dar cabida a un mayor número de niños y niñas en un campus que continúa consolidándose como una referencia estival en Vilagarcía.

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Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia, en ambos turnos, de la ganadora de la WNBA con Minnesota Lynx.