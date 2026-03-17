Baloncesto
Anna Cruz participará en los dos turnos del Campus EncestaRías
La exinternacional española, campeona de la WNBA y de la Euroliga, Anna Cruz,, compartirá entrenamientos y experiencias con los participantes en una edición que refuerza su carácter formativo e internacional
El Campus EncestaRías afrontará este verano una edición marcada por el crecimiento. Por primera vez desde su puesta en marcha, en 2018, la actividad se celebrará en dos turnos, un paso adelante con el que la asociación organizadora busca seguir mejorando las prestaciones de una cita que no ha dejado de ganar dimensión año tras año. El primer turno, que ya ha completado todas sus plazas, tanto en la modalidad de interno como externo, se desarrollará del 28 de junio al 4 de julio, mientras que el segundo, para el que todavía quedan algunas vacantes, tendrá lugar del 5 al 11 de julio. La ampliación permitirá dar cabida a un mayor número de niños y niñas en un campus que continúa consolidándose como una referencia estival en Vilagarcía.
Uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia, en ambos turnos, de la ganadora de la WNBA con Minnesota Lynx.
- La «plaga» de pulpo persiste en el sur de Inglaterra: más de 400 toneladas en solo dos meses, un 450% más que el año pasado
- El Concello de Vigo intensifica la intervención para ampliar la playa de Samil: la duna de Argazada creció más de un metro en cuatro años
- La «despensa de la aldea» se encoge en Galicia: la huerta ya solo ahorra la cesta de la compra en uno de cada cuatro hogares
- Jóvenes que escapan del alquiler en Vigo y se hacen propietarios: «Todo son precios desorbitados sin sentido»
- El astillero francés Piriou se adelanta a Freire por el pedido de dos oceanográficos para Indonesia
- Herida grave una mujer tras ser atropellada en el centro de Vigo
- La Sareb, como acreedora de la deuda, se queda con los chalés de A Regueira
- Vigo exhibe dinamismo urbanístico al cobijo del nuevo PXOM: se han tramitado más de 3.300 proyectos desde su aprobación