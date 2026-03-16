Silvia Gago, campeona de España en Sevilla

El piragüismo arousano regresó del LVI Campeonato de España de Sprint Olímpico, disputado en La Cartuja (Sevilla), con una actuación sobresaliente encabezada por tres nombres propios: Silvia Gago, Manuel Campos y Nerea Novo. A ellos se sumó también el gran papel colectivo de As Torres Romería Vikinga de Catoira, que firmó una meritoria séptima posición por clubes.

La gran protagonista fue Silvia Gago. La palista del Náutico O Muiño de Ribadumia, que continúa su progresión en el Centro de Alto Rendimiento de Murcia, se proclamó campeona de España de 5.000 metros por vez primera en la final juvenil femenina de canoa. Lo hizo además con autoridad, deteniendo el crono en 27:56.19 para colgarse la medalla de oro y confirmar su condición de una de las jóvenes promesas más firmes del piragüismo gallego.

También subió al podio Manuel Campos, del Breogán de O Grove, que fue tercero en la final sénior de canoa. Su tiempo de 23:44.16 le valió una medalla de bronce en una regata de altísimo nivel y en un podio de marcado acento gallego. Campos volvió a demostrar su regularidad en una gran cita.

En sub 23, también en canoa, destacó igualmente Nerea Novo. La representante del Náutico Pontecesures firmó una brillante segunda plaza, solo superada por Ana Cantero.

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Junto a estos resultados individuales, el campeonato dejó también el buen hacer de la delegación del As Torres Romaría Vikinga, capaz de situarse en la séptima posición por clubes. Un registro que refuerza todavía más el peso del piragüismo arousano en el panorama estatal.