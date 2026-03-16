Os Ingleses da el penúltimo paso hacia el ascenso en medio de la niebla de Vigo

Os Ingleses de Vilagarcía dio un paso de enorme valor hacia la final de la Liga Gallega al imponerse en la ida de la semifinal al Kaleido Universidad de Vigo por 16-21 en un encuentro condicionado de principio a fin por una niebla espesísima y por el mal estado del terreno de juego. En un escenario casi irreal, con una visibilidad muy reducida, el conjunto arousano supo leer mejor el partido y regresar de Vigo con ventaja para la vuelta en Fontecarmoa.

Las condiciones marcaron por completo el desarrollo del choque. La niebla apenas dejaba ver unos metros por delante, hasta el punto de dificultar incluso el seguimiento del juego desde el banquillo. En ese contexto, el equipo vilagarciano entendió pronto que no había espacio para florituras y optó por un planteamiento más práctico, apoyándose en el trabajo de la delantera y en un rugby más directo, de desgaste y ocupación. La adaptación fue una de las grandes virtudes de Os Ingleses, que supo amoldarse a lo que exigía la tarde.

El duelo respondió a lo que se esperaba de una semifinal: máxima igualdad, mucha pelea en cada balón y escaso margen de error. El 16-21 final refleja perfectamente ese equilibrio, aunque fueron los visitantes quienes golpearon mejor en los momentos decisivos. Los tres ensayos de Os Ingleses llevaron la firma de JJ, Bosnio y Gambita, fundamentales para sostener la ofensiva vilagarciana en un choque de poca claridad, mucho contacto y enorme exigencia física.

La vuelta en Fontecarmoa será el sábado 28 de marzo. / Iñaki Abella

Otro de los aspectos que deja mejores sensaciones fue el ser capaz de mantener el tipo incluso durante veinte minutos en inferioridad numérica, un tramo en el que además evitó concesiones que pudiesen comprometer la eliminatoria. También mostró un notable dominio en las melés, una faceta en la que pudo haber ampliado todavía más su renta. La falta de acierto en algunos lanzamientos a palos impidió una renta mayor.

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Más allá del marcador, la noticia más positiva fue terminar el partido sin lesiones y con la sensación de haber ofrecido una respuesta sólida en un escenario muy incómodo. La eliminatoria, eso sí, sigue abierta. Os Ingleses ha tomado ventaja y acaricia un ascenso histórico, pero deberá rematar el trabajo dentro de dos semanas en Fontecarmoa. n