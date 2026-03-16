El Arosa salva un punto que sabe a triunfo en la visita al Sporting (1-1)

El Arosa juvenil firmó en Mareo un empate de enorme valor ante el Sporting de Gijón. El conjunto arlequinado sumó un punto muy trabajado (1-1).

El cuadro asturiano asumió el mando en la primera mitad y encontró premio mediado el primer tiempo. En una acción protestada, el colegiado señaló penalti tras una salida de Adri Fuentes al borde del área. Álvaro Suárez no perdonó.

Pese al golpe, el equipo dirigido por David López «Perú» no se descompuso y, tras el paso por vestuarios, dio un paso al frente. Con Yeray y Roi muy firmes en el eje de la defensa, el Arosa supo contener al tercer clasificado y fue creciendo con el paso de los minutos. El premio a su insistencia llegó en el 71. David Sánchez puso un buen balón al área y Iago Soto apareció para cabecear el 1-1. De ahí al final, el Sporting buscó el segundo, pero se topó con un rival sólido y con un Adri muy seguro, decisivo al blocar en dos tiempos una falta peligrosa.

Noticias relacionadas

Incluso el Arosa dejó ver que no se conformaba y generó alguna llegada, especialmente por la izquierda con Marco Antonio. El empate final recompensa el esfuerzo arlequinado.