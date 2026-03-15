El Arosa vuelve a casa con motivos para creer

La jornada vuelve a poner en primer plano al fútbol arousano con tres citas de enorme interés, aunque el foco principal estará en A Lomba, donde el Arosa recibe al Arteixo a las 12.00 horas en un duelo de altura para seguir alimentando su gran momento y sostener su candidatura en la pelea por la zona noble.

El conjunto vilagarciano afronta el partido en uno de sus mejores tramos de la temporada. Así lo transmite también su técnico, Gonza Fernández, que insiste en el buen momento que atraviesan los suyos y en la importancia de prolongarlo. El entrenador no esconde que existe un deseo especial de volver a jugar en casa, de reencontrarse con A Lomba y de hacerlo, además, con una nueva victoria.

No será, sin embargo, una empresa sencilla. Enfrente estará un Arteixo que llega en una fase positiva y que, según advierte el propio preparador arlequinado, transmite peligro en cada jugada y mucha energía en su fútbol.

Gonza subraya que el equipo llega con garantías a esta exigente secuencia de partidos. En una semana de tres encuentros, el técnico destaca que cuenta con todos los efectivos entrenando y que el grupo está preparado tanto física como mentalmente para afrontar el reto. En ese sentido, el momento que vive la plantilla supone también un impulso anímico añadido. La ausencia de bajas permite al cuerpo técnico manejar más recursos y dosificar esfuerzos en una fase del campeonato en la que cada detalle empieza a pesar más.

El equipo arlequinado volverá el miércoles a jugar como local. / Iñaki Abella

Más allá de los números, en el Arosa se percibe una madurez competitiva superior a la de meses atrás. El equipo parece ahora más hecho, más estable y con una mejor lectura de los tiempos de partido. También ha ganado «continuidad con balón y capacidad para sostener sus ataques», aspectos que para Gonza explican una racha que ha reenganchado al conjunto vilagarciano a la pelea de arriba.

Además, el factor campo vuelve a adquirir relevancia. A Lomba aparece como un apoyo importante para un equipo que se siente arropado por su gente y que quiere convertir ese respaldo en otro impulso competitivo. El partido de este mediodía puede marcar un nuevo punto de inflexión para los arlequinados.

Céltiga y Cambados tienen tres puntos muy importantes por los que pelear en el día de hoy. / Iñaki Abella

La jornada se completará con otros dos compromisos de peso para los equipos de la comarca. El Juventud de Cambados recibe en Burgáns al Silva a las 17.15 horas en un encuentro con aroma de final. Los cambadeses llegan después de once jornadas sin ganar y se miden a su perseguidor inmediato, situado a solo un punto y en zona de descenso, en un duelo directo por la permanencia.

Noticias relacionadas

Por su parte, el Céltiga se desplaza a Viveiro, donde jugará también a las 12.00 horas, con el objetivo de defender su quinta plaza ante un rival lucense que ha mejorado sus prestaciones en las últimas semanas.