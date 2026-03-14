Baloncesto / 3ª FEB
El Sigaltec firma otra pequeña gran proeza en Carballo (66-79)
Los vilagarcianos rubrican su octavo triunfo con un parcial de 0-14 que fue diferencial
El Sigaltec firmó en Carballo una de esas victorias que explican por qué este equipo se resiste a rendirse. Tumbó a domicilio al colíder, el Calvo Xiria, sumando así su octavo triunfo del curso en un partido de enorme exigencia, resuelto con carácter, defensa y una sobresaliente capacidad para golpear en momentos clave.
La puesta en escena de los de Luis Gabín fue deslumbrante. El primer cuarto rozó la perfección ofensiva, con un equipo fluido, solidario y tremendamente certero desde el perímetro. El 15-29 con el que se cerró el parcial, apoyado en un espectacular 6 de 7 en triples, retrató el dominio inicial de un Sigaltec valiente, intenso y con las ideas muy claras. La ventaja todavía creció hasta una máxima de 18 puntos (17-35). Pero el líder reaccionó. Carballo elevó el tono físico y la intensidad, logrando cambiar la dinámica del encuentro. El Sigaltec no anotó ningún triple en todo el segundo cuarto y vio cómo su renta se reducía al descanso hasta el 29-38. El partido ya era otro, más áspero, más incómodo y mucho más exigente.
Tras el paso por vestuarios el Xiria llegó incluso a colocarse por delante (45-42). Fue el momento más delicado para los de Gabín, que, sin embargo, no se descompusieron. Un parcial de 0-8 permitió al Sigaltec recuperar el mando.
En el último cuarto, con todo abierto y el marcador apretado (62-61), emergió la mejor versión visitante. Un rotundo parcial de 0-14, construido desde la muñeca de Pablo Fernández, el talento de Óscar Castaño y la experiencia de Mateo Bello, terminó por desnivelar el choque. Con defensa, alma y temple, el Sigaltec cerró otra pequeña gran proeza que vale mucho más que una victoria.
Ficha del partido:
66 - 79
CALVO XIRIA CARBALLO: Varela (14), Martínez (6), Sánchez (2), Do Vale (8), Yubero (6) –quinteto inicial– Snyers (10), Iglesias (14), García (2), Luaces (-), Tomic (-) ySabater (4).
SIGALTEC: Óscar Castaño (13), Pablo Fernández (25), Aarón Monteagudo (6), Miguel Gil (7), Adrián Kovac (5) –quinteto inicial– Mateo Bello (10), Raúl Santórum (-), Jorge Rodríguez (8), Pedro Sabugueiro (3) y Álvaro Rodríguez (2).
PARCIALES POR CUARTOS: 15-29; 14-9 (29-38); 20-14 (49-52);17-27 (66-79).
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