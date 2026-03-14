El Mariscos Antón Cortegada busca la decimosexta victoria ante el Arxil en un derbi autonómico clave

Los dos máximos representantes del baloncesto arousano, Mariscos Antón Cortegada y Sigaltec CLB, tienen compromisos más que importantes esta tarde en la persecución de sus objetivos. Serán sendos derbis autonómicos con un importante valor en el caso de ambas victorias en juego.

En el pabellón Sara Gómez la cita será en esta ocasión para el equipo de Manu Santos. A partir de las 19.30 horas toca medirse al Arxil de Pontevedra en uno de los clásicos de la categoría. En juego la decimosexta victoria para las vilagarcianas, o lo que es lo mismo, el dar un paso importante hacia la consecución de una de las cuatro primeras plazas.

Reconoce el técnico de las vilagarcianas que el equipo no llega físicamente en su mejor momento. Diversas molestias han alterado el ritmo normal de la semana hasta el punto que alguna jugadora no pudo completar la totalidad de los entrenamientos. Con todo ello, Manu Santos es muy consciente de que «es un partido muy importante para los dos equipos. El Arxil está con mucha necesidad, pero para nosotros también es de mucha importancia porque si ganamos y, después a Mataró, estaríamos muy cerca de clasificarnos matemáticamente».

Ni siquiera la delicada situación por la que atraviesan las pontevedresas hace que el Mariscos Antón Cortegada baje la guardia lo más mínimo. En la retina del equipo todavía está muy presente la derrota en la primera vuelta en terreno pontevedres. «Allí nos superaron en energía, en ganas y nos ganaron bien. Tenemos que tomar mucha nota de lo que nos pasó en ese partido», asegura Santos.

La ajustada derrota de las pontevedresas ante el líder Maristas descubre a las vilagarcianas que «están jugando cada vez mejor y compitiendo bien. Se basan mucho en la aportación de su quinteto titular que está bien compensado en todas las posiciones».

Una plaza sin conquistar

Al Sigaltec le toca el más difícil todavía en la pista del Calvo Xiria Carballo (17.15 horas). Una plaza que nadie ha conseguido asaltar esta temporada y con un colíder de la categoría como rival tras cuatro victorias consecutivas.

Uno de los hechos positivos en el caso de los vilagarcianos es que, por primera vez en lo que va de temporada, Luis Gabín contará con la totalidad de la plantilla tras la recuperación de Álvaro Rodríguez de su lesión en el hombro.

Los vilagarcianos se impusieron en la primera vuelta a los de Carballo. / Noe Parga

Deja claro el técnico vilagarciano que «el rival es el reto más difícil que nos queda en la liga, porque ganarle fuera en su casa a un equipo que está peleando por ser campeón de grupo es muy complicado, de hecho aún no perdieron en Carballo. Pero el equipo está con ganas de afrontar el reto, ponerle las cosas muy difíciles a Xiria y, si se relajan lo más mínimo, darnos una oportunidad de volver a sumar».

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A ello añade Luis Gabín que «es una motivación medirse con un equipo de arriba para demostrar que la mejora del otro día contra Betanzos no fue flor de un día, sino que el equipo está recuperando gente y ritmo y va a crecer este último mes y pico de liga».