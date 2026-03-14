Baloncesto / Liga Femenina 2
El Mariscos Antón Cortegada alarga su racha a costa del Arxil (65-49)
Tras una primera parte irregular en el derbi provincial, el equipo de Manu Santos hizo valer su mayor ritmo y rotación tras el descanso
El Mariscos Antón Cortegada sigue lanzado. Derrotó al Arxil de Pontevedra, encadenó su sexta victoria consecutiva y sumó la número 16 de la temporada, un triunfo que le acerca un poco más a una de las cuatro primeras plazas que mantienen vivo el sueño del ascenso.
No fue, eso sí, un partido cómodo. El Cortegada arrancó con demasiadas pérdidas, poco control del rebote y varios despistes defensivos que permitieron al Arxil sentirse a gusto sobre la pista. El 15-19 del primer cuarto reflejó mejor que nada las dudas de las locales, incapaces de imponer desde el inicio el ritmo que más les convenía y con la sensación de que el precedente de la primera vuelta en Pontevedra sobrevolaba.
Sin embargo, el equipo de Manu Santos fue asentándose. A partir de una mayor intensidad y de una mejor lectura, el Cortegada empezó a corregir errores y a encontrar soluciones. Un triple de Cris Loureiro permitió a las vilagarcianas ponerse por delante con el 30-29, un golpe anímico importante en un encuentro sin brillo. Al descanso ya se llegó con la impresión de que las locales habían empezado a cambiar la inercia.
La verdadera ruptura llegó tras el intermedio. Las vilagarcianas elevaron su dureza defensiva, ordenaron su juego ofensivo y empezaron a desgastar a su rival gracias también a su rotación más amplia. Del 36-36 se pasó a un 49-36 que cambió por completo el escenario. El Arxil comenzó a acusar el esfuerzo y perdió frescura ante un rival cada vez más sólido.
En el último cuarto, las vilagarcianas terminaron de rematar el trabajo. Un triple de Cris Loureiro colocó el 60-43 a falta de algo más de seis minutos y actuó como la puntilla definitiva para un Arxil que ya no encontró respuesta. La segunda parte de las pontevedresas, limitadas a solo 15 puntos, resumió a la perfección el control ejercido por un Cortegada cada vez más firme, más profundo y más convencido de sus posibilidades.
Ficha del partido:
65 - 49
MARISCOS ANTÓN CORTEGADA: Chris Ezumah (14), Cris Loureiro (12), Blanca Manivesa (2), Lucía Carabán (-), Gara Jorge (9) –quinteto inicial– Ellen Iversen (14), Marta Sanmartín (9), María Angulo (2) y Damaris Rodríguez (3).
ARXIL PONTEVEDRA: González (9), Chasse (8), Faussurier (2), Flores (8), Lemongang (8) –quinteto inicial– Díaz Pache (2), Moreira (11) y Maestro (1).
PARCIALES POR CUARTOS: 15-19;19-15 (34-34); 16-9 (50-43); 15-6 (65-49).
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