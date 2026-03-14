El Asmubal, con los deberes hechos, recibe al Porriño

El Inelsa Solar Asmubal recibe en Coirón al Rubensa Indupor Porriño (20.00 horas). Un Porriño que llega antepenúltimo, con 12 puntos y necesitado de más para escapar del descenso.

Las verdinegras, en terreno de nadie y con la permanencia sellada, corren el riesgo de acusar la relajación. La honrilla será dejar con buen sabor de boca a la afición y a un Juan Costas que dejará este banquillo a final de temporada. Esa es la parte emocional que puede imponerse en un plantel para dar su mejor versión. El lastre añadido, serán las lesiones.

Enfrente se toparán con un Porriño al que le cuesta el ataque, no en vano es el los equipos que menos anota en liga, promediando tan sólo 23 goles por partido (por los 27 de las meañesas). En defensa el Porriño tiende a posicionarse en un 5-1, algo que tendrán que saber leer las verdinegras.

Por otra parte, en Primera Autonómica, O Grove Paraíso Rasoeiro recibe hoy al Carballal vigués (20.00 horas) en el Novo Monte da Vila. Partido vital entre los dos últimos clasificados, con un punto de ventaja a favor del Carballal, y en una jornada que puede certificar matemáticamente el descenso de uno, dejando luego tres jornadas por jugarse. Vital para el Rasu se antoja atar corto a Pedro Abad, el principal artillero vigués. En la primera vuelta los de Pablo Sixto cayeran en Vigo (20-18).

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Mientras, en Segunda Autonómica, atención sobremanera al grupo por la permanencia, con el Arousa visitando la cancha viguesa del Reconquista. Rival propicio en su condición de colista, y ante el que poder sumar los vilagarcianos una tercera victoria consecutiva y soñar con pelear el liderato. Un acicate que sería poner buen broche a una temporada que había comenzado mal. No así el Asmubal, que jugando por el título, se ha quedado en comparsa del grupo. Los de Thiago Jordan jugarán mañana en Tui a las 18.00 horas.