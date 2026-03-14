Fútbol / División de Honor Juvenil
El Arosa tiene en Gijón un examen de fortaleza
El Sporting ha hecho de sus resultados como locales la base de la tercera plaza que ocupa
Sobre la hierba sintética del campo número 3 de las instalaciones de Mareo, saltarán Sporting de Gijón y Arosa a partir de las 16.00 horas en duelo de la jornada número 24.
A los vilagarcianos la cita le llega tras un empate ante el Compostela y situado en mitad de la tabla. Sin embargo, y pese a que tres equipos median respecto a la zona de descenso, los vilagarcianos saben de la necesidad de seguir sumando para llegar con la mayor tranquilidad posible a los cinco últimos y decisivos partidos de liga.
A la calidad habitual de la cantera sportinguista se le une una fortaleza en Mareo fuera de toda duda. En lo que va del presente año suma cuatro victorias consecutivas realizando verdaderas exhibiciones goleadoras. Además, la derrota de la pasada semana en la visita al Solares, hará que lleguen con todas las alertas al duelo de esta tarde.
Por contra, los de David López «Perú» confían en poder dejar su puerta a cero después de siete jornadas sin hacerlo.
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