Os Ingleses apuesta por la fórmula de cantera y ambición con el crecimiento como resultado

Hay temporadas que se recuerdan por un ascenso o por un título. Y hay otras que ya merecen ser subrayadas antes del desenlace. La del Os Ingleses Rugby Club de Vilagarcía pertenece a esa segunda categoría. El conjunto arousano inicia mañana sábado, a las 16.00 horas en Vigo, la semifinal de la Liga Galega Sénior a doble partido tras cerrar la liga regular en el primer puesto, un mérito de gran valor en una competición que reúne a los mejores clubes del rugby gallego. Además, el premio es mayor: los dos finalistas lograrán también el ascenso de categoría.

El choque ante el Vigo supone la prueba definitiva para un equipo que ha construido una de las campañas más sólidas de los últimos años. No solo por los resultados, sino también por la sensación de crecimiento que transmite el club. Os Ingleses ha sabido competir al máximo nivel y, al mismo tiempo, reforzar su base con una plantilla amplia, un vestuario cohesionado y una cantera que ya tiene un peso real en el primer equipo.

David Lema, entrenador del conjunto vilagarciano, sitúa la temporada en un contexto especial. «Hace 12 años que no ganamos la liga, pero este año todos los equipos gallegos estamos en esta categoría. El que gane este año será el mejor equipo de Galicia», resume. La frase explica por sí sola la dimensión del reto y también el valor de haber terminado la fase regular en cabeza.

El rival será un Vigo bien conocido, al que Os Ingleses ya se ha medido dos veces esta temporada. Lema espera una eliminatoria muy igualada y destaca las virtudes del adversario. «Es un equipo renovado, más joven, sobre todo en la delantera. Son gente que viene jugando desde pequeños, equipo móvil, rápido y con mucha técnica y tienen una melé que les está funcionando muy bien». Los dos encuentros de liga dejaron claro que no habrá margen para la relajación. «Muy igualados los dos partidos de liga. Es una eliminatoria. Tenemos que ir con la mentalidad de sumar», añade.

Uno de los partidos de esta temporada en Fontecarmoa. / Iñaki Abella

Pero si algo distingue este curso de Os Ingleses es que su éxito no se sostiene solo en el marcador. El equipo ha dado un paso adelante en estructura y profundidad. Cuenta con unas 40 licencias, la plantilla más larga que recuerda su técnico, y ha incorporado con naturalidad a varios jugadores procedentes del sub 18. «Es un equipo más inglés que nunca por número de canteranos. Por primera vez en muchos años subieron seis jugadores del sub 18 y varios de ellos están entre los diez jugadores más utilizados del equipo», destaca Lema.

Ese relevo no ha sido improvisado. El club lleva tiempo apostando por una convivencia más estrecha entre las categorías inferiores y el sénior. «Le teníamos un poco de miedo a la adaptación y desde hace como cuatro años tomamos la decisión de que entrenasen juntos. A nivel deportivo y de vestuario funciona de maravilla», explica el entrenador. El resultado es un grupo en el que los jóvenes llegan con confianza y los veteranos actúan como una red de apoyo.

Uno de esos jóvenes es Sergio Peón, zaguero de 20 años que disputa su primera temporada sénior tras doce años jugando al rugby. Su irrupción es una muestra del trabajo de cantera. «Es mi primer año senior después de doce años jugando al rugby. Muy bien, con mucha ilusión, somos muchísimos en el equipo. Hay que esforzarse mucho en los entrenos y en los partidos», cuenta. Pese a una lesión de hombro que frenó su entrada en dinámica, se ha hecho un hueco en el once. «Estoy saliendo de titular», afirma. Sobre la semifinal, mezcla prudencia y ambición: «La veo factible, no nos podemos confiar porque puede pasar de todo».

En el otro extremo aparece Adrián Fernández, «Gambita», uno de los veteranos del equipo. Su visión resume el momento que vive el vestuario. «Lo que me hace feliz es jugar al rugby, pese a que tenga la espalda muy fastidiada», dice, en una frase que retrata compromiso y pasión. Gambita percibe un grupo especialmente unido. «Está muy guay el ambiente que hay en el equipo porque cuadró un grupo muy chulo. Chavales que lo dan todo y tienen muy buen nivel. Son buenos, con ganas y con garra, aunque son chavales». También señala una de las claves deportivas de la eliminatoria: «La clave está en la delantera».

Noticias relacionadas

El ascenso sería la culminación perfecta para un curso sobresaliente y permitiría al club asomarse a una categoría de mayor exigencia. «Sería precioso estar en División de Honor B», admite Gambita. Pero incluso antes de saber si ese objetivo se alcanza, Os Ingleses ya ha conseguido algo importante: confirmar que es un equipo competitivo, con identidad y con futuro. En Vigo comenzará a resolverse una semifinal que puede abrir una nueva etapa. El líder de la liga regular llega a ella con razones para creer y con argumentos de sobra para reivindicar el mérito de su temporada.