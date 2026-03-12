Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Piragüismo

Medio centenar de palistas arousanos acuden a Sevilla

El Campeonato de España de Invierno reúne a los primeros espadas del piragüismo

Un palista de As Torres durante una prueba en O Salnés.

Un palista de As Torres durante una prueba en O Salnés. / Noe Parga

R. A.

Arousa

Las aguas del Guadalquivir a su paso por Sevilla acogerán este fin de semana (13 y 14 de marzo) la disputa del Campeonato de España de Invierno en las categorías juvenil,sub-23 y sénior, con la participación de medio centenar de palistas procedentes de la zona sur de la ría de Arousa. Las pruebas se desarrollarán sobre la distancia de 5.000 metros con ciabogas

El club que presentará a un mayor número de participantes será el As Torres Romaría Vikinga, con 16 integrantes, entre los que se encuentran nombres como Fernando Busto o Raúl Fernández, que aspiran a subirse al podio de sus respectivas categorías.

El Breogán de O Grove acudirá con trece palistas, entre los que se encuentran los húngaros que entrenan con el club my sus primeras espadas, los canoístas Tono Campos y Diego Romero, así como la kayakista Tania Álvarez, que aspiran a pelear por alcanzar algún podio.

Pontecesures estará presente en Sevilla con un total de siete palistas entre los que se encuentra Nerea Novo, que cuajó un buen papel en los selectivos celebrados en Trasona la pasada semana, mientras que O Muíño se presentará con seis palistas, destacando la presencia de los canoístas Manuel Fontán, Adrián Sieiro y Lara Remigio. El primero de ellos fue uno de los grandes triunfadores de los selectivos de Trasona, al vencer en la prueba del C-1 500 y finalizar en la segunda plaza de la prueba olímpica de 1.000 metros. En ambas ha logrado billete internacional. Por último, también participarán representantes del Piragüismo Illa, que acudirá con cinco palistas. Además de los clubs de la comarca también participarán palistas que militan en otras entidades como la kayakista isleña Lucía Tenreiro (Fluvial de Lugo) o la canoísta grovense Valeria Oliveira (Piragüismo Poio).

