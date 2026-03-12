«Me ha llegado la hora de conciliar balonmano, trabajo y familia»

¿Qué razones le hacen tomar la decisión de dejar el Inelsa Solar?

Después de siete años y tanto viaje, toca el momento de primar el conciliar deporte, vida laboral y familiar. Creo que se cumple una etapa. Notaba que esta temporada ya no había la misma chispa, y sé que mi marcha es buena tanto para mí como para el club. Llegué a Meaño en diciembre de la temporada 2019-20 con el equipo hundido en la tabla. Aquel primer momento resultó un proceso formativo de las jugadoras que fue de lo mejor de estos años para mí, con las jugadoras muy receptivas a aprender y mejorar, y aquella motivación tan sana nos llevó, de estar desahuciados, a pelear la permanencia. Aquel año bajamos por la reestructuración que la Federación Española hacía de la liga.

Toca Preguntarlo: ¿Hubo desencuentros con la directiva del club meañés para dejarlo?

La parte más complicada en un club, que es cuando se diseña el equipo para una nueva temporada, es donde siempre pueden surgir desencuentros entre entrenador y directiva. En esta temporada, sí que hubo alguno, yo tenía una visión y no entendía por donde quería ir la directiva, incluso a la hora de decidir sobre algunas incorporaciones. Teníamos diferente visión sobre la altura de miras y la ambición para ir un poco más allá. Estas cosas son normales. Pero una vez empezada la temporada, carpeta cerrada, tocaba aplicarse con el plantel que tenía en manos y ya no hubo desencuentro alguno. Por lo demás, a la directiva no puede pedírsele más: hacen un esfuerzo descomunal, en ocasiones ponen dinero del bolsillo para que todo esto siga adelante.

¿Había recibido o tiene en cartera alguna oferta de otro club?

No, no. Cierto que tengo intención de seguir dedicado al balonmano, pero el cuerpo me pide ahora entrenar base, volver a mi papel de formador, siempre me motivó el ver a los niños mejorar en el balonmano. Tengo a mis hijos en esas edades, y fijarme en ellos me tira. De hecho, esta temporada con lo que más disfruté fue trabajando con las juveniles que llegaban al sénior: Raquel, Vera, Alba, Paloma, Prol, Beis... La verdad, regresar a ese mundillo sí me apetecería.

¿Y si le llega la oferta de un equipo sénior?

No lo sé, tendría que ser algo serio y que se acoplara a lo que precisa mi vida familiar y laboral... podría ser que un caso así me hiciese pensar.

Después de su experiencia, ¿resulta más o menos complicado dirigir a un equipo femenino que a uno masculino?

Es diferente, sobre todo, en cuanto a gestión del grupo. Aprendía que las situaciones personales se tienen que gestionar de otra forma. He notado que las chicas son más permeables en el apartado técnico cuando las diriges desde el banco o cuando las aleccionas en vestuario, cogen más rápido aquello que quieres lograr, con el masculino resulta más complicado. En los entrenamientos, ellos se dan más cera, arriesgan más en el contacto, en cambio ellas son más respetuosas con la compañera que tiene enfrente

¿Qué es lo mejor que deja atrás en Meaño?

Lo mejor, la gente con la que estuve, la plantilla, el equipo técnico, sobre todo aprendí mucho, tanto en lo deportivo como en lo personal, sobre todo con Pablo González que es mi segundo, y que nos conocíamos ya de cuando jugábamos. También con Silvia Lobato, la presidenta, que es una mujeres para poner en valor; y con Rafa Domínguez y su mujer Verónica, que amén de ser las caras del sponsor del club, viajan con nosotros a todos los desplazamientos en las furgonetas de Inelsa Solar. Es realmente admirable, y en todo ese tiempo hemos compartido y hablado mucho... Son gente estupenda con la que he aprendido mucho de la vida.

¿Qué equipo hereda el técnico que le releve en el Inelsa Solar meañés?

Heredará un equipo hecho en una temporada que será más fácil que esta. Eli Méndez podrá volver a la cancha, a Carolina Fajardo le hace ilusión volver. Son central y pivote que han sido jugadoras clave y con mucha calidad. Combinando esa experiencia con las dos jóvenes jugadoras de Cangas que han llegado este año, más las juveniles que están pasando con nota este primer año de estreno en Plata, pueden dar un plantel muy bonito con el que volver a estar arriba

¿Qué consejo dejaría para el club de cara al futuro?

Estar prestos a peinar el mercado de gente joven de equipos gallegos. En el femenino pesan mucho las relaciones personales entre las jugadoras, y Meaño tiene jóvenes incluso en selección gallega que hacen grupo y buen rollo con otras, y que se pueden decantar por venir a Meaño porque les guste estar juntas. En cuanto a la directiva, es muy importante reinventarse para subsistir, y que todos miren y remen en la misma dirección, que no haya diferencias dentro del grupo para tirar por un lado o por otro, porque esas cosas siempre lastran.

