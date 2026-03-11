El Rasoeiro cae ante el Chapela y el descenso acecha

El Paraíso do Marisco Rasoeiro no tuvo chance ante un Chapela superior (36-30), y que siempre dominó el partido. La derrota deja al cuadro grovense colista a un paso del descenso a Segunda Autonómica. Por delante, cuatro jornadas para el final de liga, ocho puntos en juego y cinco de diferencia con el Xiria B que marca la permanencia.

En Chapela, el 19-12 al descanso confirmaba la tendencia. En la segunda parte del Chapela controló siempre, con diferencias de entre 4 y 6 goles, no siendo capaz el Rasu se inquietar al rival, aún contando con el brazo del dominicano Luiggy que, con 11 goles fue el máximo goleador del partido.

En esta categoría, el Asmubal cayó en Coirón con contundencia ante el Moaña (22-37). El 4-10 a los diez minutos denotaba que los verdinegros iban ser poco rival para los visitantes. El Asmubal se confirma coma la cenicienta del grupo por el título.

En el grupo de permanencia, el tropiezo del líder Millavén hace que el Arousa, que no jugó por calendario esta jornada, pueda rearmase anímicamente para tener chance a pelear ese primer puesto. Los de Javi Luengo, se quedan a tres puntos de líder y con un partido menos, albergando opciones de pelear en las cinco jornadas restantes por el liderato.