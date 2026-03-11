El Mariscos Antón Cortegada, en racha: promedia 82,4 puntos en sus cinco victorias consecutivas

Las cinco victorias consecutivas por las que atraviesa el Mariscos Antón Cortegada le han supuesto una confortable cuarta posición en la tabla, más si cabe teniendo en cuenta que el segundo clasificado, el Ibaizábal, tiene las mismas victorias que las vilagarcianas: un total de 15 sobre 21 posibles.

En esa tesitura, el equipo de Manu Santos solo tiene la mente puesta en el próximo sábado. Ni más ni menos que el Arxil de Pontevedra visita el Sara Gómez en el derbi provincial más repetido en la historia del baloncesto gallego.

El duelo tiene además una motivación especial para las vilagarcianas. Y es que en la primera vuelta cayeron en Pontevedra por 77-60 en el que fue el peor partido del Mariscos Antón Cortegada en lo que va de temporada. Ahora la clasificación refleja una considerable distancia entre ambos equipos, dado que el equipo capitalino, en medio de cuatro derrotas consecutivas, está ubicado en la penúltima plaza con solo 5 victorias, por lo que las vilagarcianas podrían triplicar el registro del Arxil en caso de imponerse en el Sara Gómez.

El extraordinario momento del equipo de Manu Santos no solo queda de manifiesto en sus cinco victorias consecutivas, sino en la manera en la que gana. El promedio anotador en este periplo triunfal lo ha establecido en los 82,4 puntos, muy por encima de los 67,4 que había promediado en los 15 partidos precedentes.

En materia defensiva también hay una evolución, puesto que en las cinco últimas semanas el Mariscos Antón Cortegada encajó 58,4 de media, por los 65,8 que venía permitiendo desde el inicio.